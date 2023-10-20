Полиция: в ночь на пятницу в учреждения страны не поступали угрозы о взрывах

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Panevėžyje – sumaištis: į mokyklas ir darželius dėl pranešimų apie sprogmenis lekia tarnybos
Panevėžyje – sumaištis: į mokyklas ir darželius dėl pranešimų apie sprogmenis lekia tarnybos
ФОТО: Jūsų Panevėžys
В ночь на пятницу в учреждения Литвы не поступало сообщений с угрозами взрыва, подтвердил представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.

"Сегодня ночью сообщений с угрозами в учреждения не поступало", - сказал Матонис.

Напомним, что в ночь на среду учреждения и организации страны получили около 2000 писем с угрозой взрыва. Во вторник ночью и утром разные учреждения Литвы получили свыше 1000 сообщений с угрозами взрыва, подтвердила полиция. Сообщения с угрозами взрыва, как и ранее, получили образовательные, учебные и другие учреждения.

В понедельник ночью, как указывает полиция, учреждения получили около 1500 сообщений о взрывчатке, в прошлую пятницу – около 900.

Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела утверждает, что большая часть писем с угрозами написана на русском языке. По его словам, рассылка писем с угрозами – это организованная кибератака, направленная на срыв работы спецслужб и создание паники в обществе.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии