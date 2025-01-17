Полиция утверждает, что не располагает необходимыми ресурсами для охраны всех зданий судов

Об этом он сказал в четверг, после того, как обвиняемый напал на судью в Каунасском участковом суде, а председатель Совета судей заявила, что намерена говорить с полицией об охране судов.

„Нереально надеяться, что на каждом заседании или в каждом здании суда будет присутствовать полицейский. У полиции нет для этого ни человеческих, ни финансовых ресурсов. В ближайшее время на встрече с главами Национальной администрации судов мы это обсудим“, – сказал Паулаускас.