2025.01.17 07:34

Полиция утверждает, что не располагает необходимыми ресурсами для охраны всех зданий судов

 
ru.DELFI.lt
Teismas
Teismas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Глава полиции Арунас Паулаускас сказал, что у полиции нет ресурсов для охраны всех зданий судов, пишет портал madeinvilnius.lt.

Об этом он сказал в четверг, после того, как обвиняемый напал на судью в Каунасском участковом суде, а председатель Совета судей заявила, что намерена говорить с полицией об охране судов.

„Нереально надеяться, что на каждом заседании или в каждом здании суда будет присутствовать полицейский. У полиции нет для этого ни человеческих, ни финансовых ресурсов. В ближайшее время на встрече с главами Национальной администрации судов мы это обсудим“, – сказал Паулаускас.

Напомним, что 16 января утром было совершено нападение на судью Каунасского участкового суда Виту Падрезайте. Мужчина бросил в нее стул и ударил кулаком.

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