Полиция сообщает о датах ближайших рейдов: нарушителей ждет суровое наказание

Только потому что кто-то напился и сел за руль, превысил скорость, был невнимателен, на дорогах гибнут люди. Такое случается и в праздники. Перед Пасхой и во время праздника полиция начнет проверки на дорогах. Полиция сообщает, что будут наказаны все остановленные нарушители Правил дорожного движения.