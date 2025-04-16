2025.04.16 16:23

Полиция сообщает о датах ближайших рейдов: нарушителей ждет суровое наказание

 
ru.DELFI.lt
Policijos reidas Vilniuje
Policijos reidas Vilniuje
ФОТО: DELFI / Dainius Labutis

Только потому что кто-то напился и сел за руль, превысил скорость, был невнимателен, на дорогах гибнут люди. Такое случается и в праздники. Перед Пасхой и во время праздника полиция начнет проверки на дорогах. Полиция сообщает, что будут наказаны все остановленные нарушители Правил дорожного движения.

18–20 апреля по всей Литве пройдет акция, во время которой водителей будут проверять на трезвость. Будут проверять водителей автомобилей, велосипедов и электросамокатов.

22–24 апреля особое внимание будет уделяться водителям, которые пользуются гаджетами за рулем. Кроме того, проверят, пристегиваются ли водители ремнями безопасности, надевают ли шлемы, сидят ли дети в специальных автомобильных креслах.

В праздники люди расслабляются, забывают об ответственности – садятся за руль нетрезвые, ведут себя на дорогах небезопасно. Это представляет угрозу для всех участников движения. Полиция напоминает: жизнь – важнейшая цель поездки.

Policijos reidas Vilniuje

Полиция будет дежурить не только на открытых местах – будут использованы как стационарные, так и мобильные посты контроля скорости.

Не забывайте, что на дороги вернулись и мотоциклисты, – их в Литве 60 000. Все участники движения должны быть особенно внимательными: мотоцикл заметить сложнее, а их водители в ДТП получают серьезные травмы.

Policijos reidas Vilniuje

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