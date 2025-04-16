Полиция сообщает о датах ближайших рейдов: нарушителей ждет суровое наказание

18–20 апреля по всей Литве пройдет акция, во время которой водителей будут проверять на трезвость. Будут проверять водителей автомобилей, велосипедов и электросамокатов.
22–24 апреля особое внимание будет уделяться водителям, которые пользуются гаджетами за рулем. Кроме того, проверят, пристегиваются ли водители ремнями безопасности, надевают ли шлемы, сидят ли дети в специальных автомобильных креслах.
В праздники люди расслабляются, забывают об ответственности – садятся за руль нетрезвые, ведут себя на дорогах небезопасно. Это представляет угрозу для всех участников движения. Полиция напоминает: жизнь – важнейшая цель поездки.
Полиция будет дежурить не только на открытых местах – будут использованы как стационарные, так и мобильные посты контроля скорости.
Не забывайте, что на дороги вернулись и мотоциклисты, – их в Литве 60 000. Все участники движения должны быть особенно внимательными: мотоцикл заметить сложнее, а их водители в ДТП получают серьезные травмы.