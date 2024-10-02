2024.10.02 07:00

Полиция сообщает, какие рейды водителей ждут в октябре

 
ru.DELFI.lt
ru.DELFI.lt
Policijos reidas Vilniuje
Policijos reidas Vilniuje
ФОТО: Orestas Gurevičius | Delfi

В октябре полиция проведет немало рейдов на дорогах Литвы.

1–4 октября – полиция будет следить за тем, чтобы водители не занимались за рулем посторонней деятельностью и пользовались ремнями безопасности.

7–13 октября:

– полицейские будут следить за порядком, выявлять случаи опасного и хулиганского вождения, маневрирования, обгона в запрещенных местах, нарушения сигналов светофора. Эта превентивная мера будет организована в рамках ROADPOL (European Roads Policing Network).

– в крупных городах страны и отдельных районах пройдет социальная акция „Свисток защищает“ (с социальным партнером ЗАО Autoaibė). Дата проведения акции: 8 октября (вторник) – Вильнюс (10 ч.).

14–15 октября и 29–31 октября – полицейские будут проверять, останавливаются ли водители перед нерегулируемыми пешеходными переходами.

18–20 октября – проверка водителей на трезвость.

Policijos reidas Vilniuje

23–26 октября – контроль за поведением пешеходов и велосипедистов. Полицейские будут проверять, пользуются ли они светоотражателями в темное время суток.

Окружные комиссариаты полиции могут проводить на своих территориях дополнительные превентивные рейды.

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