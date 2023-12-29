Полиция, шум и стуки по ночам – с такой обстановкой вынуждена мириться жительница престижного вильнюсского района

Договор об аренде социальной квартиры расторгают, если:

жители получают или покупают собственное жилье, за исключением случаев, когда полезная площадь на одного человека меньше 10 кв. м (или 14 кв. м, если в семье есть инвалид) или если своя квартира изношена больше чем на 60%);

стоимость декларированного жителем имущества или доходы превышает установленные размеры на 35% или 50% (если человек одинок; если он инвалид или в семье есть инвалид, если мать или отец один воспитывает детей);

если жители уезжают жить в другой муниципалитет или другую страну и там декларируют место жительства;

если по истечении календарного года до 1 мая следующего (или по важным причинам до 1 июня) они не подали декларацию об имуществе;

если за социальное жилье есть задолженность больше чем за 6 месяцев и жители жилья не идут на контакт со службами;

если социальное жилье используется не по назначению.