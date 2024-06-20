Полиция разыскивает участника конфликта, зафиксированного во время шествия ЛГБТ

По данным полиции, 8 июня, в 16.10 ч., в Вильнюсе, на Кафедральной площади, во время мирной акции протеста, организованной Литовским союзом семей и Христианским союзом, произошел конфликт между членом Литовского союза семей и, вероятно, участником шествия ЛГБТ.

Прямая трансляция Прямая трансляция завершена!

Участник шествия ЛГБТ подозревается в том, что он наглым поведением, угрозами, насмешками демонстрировал неуважение к участникам акции протеста и окружающим людям, так он нарушил общественный порядок и спокойствие.

Кроме того, 8 июня, в 17 ч., тот же, возможно, участник шествия ЛГБТ в сквере Одминю стал зачинщиком драки, когда ехавший на велосипеде мужчина поднял с дороги радужный флаг.