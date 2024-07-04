Полиция разыскивает мужчину, который жестоко обошелся с лебедем в Тракай

Комиссариат полиции Тракайского района расследует факт жестокого обращения с животным (Кодекс административной ответственности, 16 ч. 346 ст). Инцидент был зафиксирован 30 июня в Тракай, около озера Лука (Бернардину).

Полиция просит жителей помочь выяснить личность подозреваемого. Если вы узнали лицо на снимках, обращайтесь к следователю Йонасу Банушкявичюсу по номеру +370 700 65425, эл. п. jonas.banuskevicius@policija.lt или звоните по номеру 112.

Delfi напоминает, что видео появилось в социальных сетях. Люди, которые его сделали, сказали, что мужчину предупреждали, просили не приближаться к птице, поскольку она была с птенцами и могла их защищать.