2024.07.04 14:24

Полиция разыскивает мужчину, который жестоко обошелся с лебедем в Тракай

 
ru.DELFI.lt
Policija ieško kas Trakuose žiauriai pasielgė su gulbe
Policija ieško kas Trakuose žiauriai pasielgė su gulbe
ФОТО: Vilniaus policija

Общество было возмущено действиями мужчины, который на озере в Тракай схватил за шею лебедя и бросил его в воду. Полиция просит о помощи в опознании мужчины.

Комиссариат полиции Тракайского района расследует факт жестокого обращения с животным (Кодекс административной ответственности, 16 ч. 346 ст). Инцидент был зафиксирован 30 июня в Тракай, около озера Лука (Бернардину).

Полиция просит жителей помочь выяснить личность подозреваемого. Если вы узнали лицо на снимках, обращайтесь к следователю Йонасу Банушкявичюсу по номеру +370 700 65425, эл. п. jonas.banuskevicius@policija.lt или звоните по номеру 112.

Delfi напоминает, что видео появилось в социальных сетях. Люди, которые его сделали, сказали, что мужчину предупреждали, просили не приближаться к птице, поскольку она была с птенцами и могла их защищать.

На видео видно, что рядом с мужчиной стоял лебедь с птенцами, мужчина схватил лебедя за шею и бросил в воду.

„Сначала кормил лебедя, лебедь стал щипать его за ногу, наверное, защищая птенцов. Вместо того, чтобы отойти, мужчина бросил птицу в воду“, – сообщалось под видео.

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