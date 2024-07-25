2024.07.25 14:19

Полиция расследует скандальную историю – мужчина вел съемку под юбками у женщин

 
ru.DELFI.lt
Nerijus Mikelionis
Nerijus Mikelionis
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

Каунасская полиция проводит расследование в связи с действиями мужчины, который в одном из магазинов вел съемку под юбками у женщин. С этим происшествием связан глава Службы скорой помощи Нериюс Микелёнис, правда, обвинения пока не предъявлены.

По данным портала15min, несколько недель назад в одном магазине мужчина засовывал женщинам под юбки пакет, в котором был телефон с включенной видеокамерой. Одна женщина заметила это и обратилась к охранникам. Был задержан Микелёнис.

Delfi обратился за комментарием в Каунасскую полицию, там подтвердили этот факт.

„30 июня, в 16.20 ч. было получено сообщение о том, что в Каунасе, в магазине на шоссе Вейверю, мужчина снимает женщин под юбками. Выясняются обстоятельства происшествия, оценивают действия гражданина Н.М. (1971 г.р.).

8 июля было начато расследование по 1 ч. 167 ст. УК ЛР (незаконный сбор информации о жизни частного лица). Обвинения пока никому не предъявлены.

За такое нарушение грозят общественные работы, штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 3 лет“, - сказала представитель Каунасской полиции Одета Вайткявичене.

Сам Микелёнис сказал, что произошло недоразумение, он находится в отпуске и ничего комментировать не будет.

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