2025.03.15 13:20

Полиция расследует комментарии: будет выяснять, было ли разжигание ненависти по признакам сексуальной ориентации

 
ELTA
Ингрида Стенюлене
ru.DELFI.lt
„Facebook“
„Facebook“
ФОТО: EPA-ELTA nuotr.

Тельшяйская полиция начала расследование в связи с комментарием в социальной сети фейсбук, выясняет, было ли разжигание ненависти по признакам сексуальной ориентации.

По данным полиции, комментарий был написан 8 марта этого года.

В социальной сети Facebook был зафиксирован комментарий, разжигающий ненависть в отношении группы людей по признакам сексуальной ориентации.

Позже полиция начала расследование по статье УК ЛР за разжигание розни простив группы людей по расовым, этническим, религиозным и др. признакам.

За нарушение этого закона грозят общественные работы, штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до двух лет.

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