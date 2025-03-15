Полиция расследует комментарии: будет выяснять, было ли разжигание ненависти по признакам сексуальной ориентации

По данным полиции, комментарий был написан 8 марта этого года.

В социальной сети Facebook был зафиксирован комментарий, разжигающий ненависть в отношении группы людей по признакам сексуальной ориентации.

Позже полиция начала расследование по статье УК ЛР за разжигание розни простив группы людей по расовым, этническим, религиозным и др. признакам.