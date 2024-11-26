Полиция рассказала о погибшем и пострадавших в авиакатастрофе в Вильнюсе

В результате происшествия пострадали находившиеся на борту 55-летний гражданин Германии и 34-летний гражданин Литвы.

Пострадавшие проходят лечение в Республиканской университетской больнице города Вильнюса и в больнице Santaros klinikos (Сантаришские клиники).

Место аварии в понедельник посетили представители посольств иностранных государств, чьи граждане пострадали во время авиакатастрофы.

Рано утром в понедельник грузовой самолет Boeing 737 потерпел крушение примерно в километре от Вильнюсского аэропорта, на улице Жирню, у дома номер 5. Самолет принадлежал испанской авиакомпании Swift Air и использовался компанией DHL для перевозки посылок. Самолет совершал рейс из немецкого города Лейпцига.