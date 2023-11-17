Полиция провела в Вильнюсе необычный рейд, были наказаны 9 водителей

 
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Policijos reidas
Policijos reidas
ФОТО: Policija

Вильнюсская дорожная полиция провела в пятницу необычный рейд – измеряла глубину протектора шин. За два часа были проверены 93 машины, выявлены 9 нарушений. Были составлены протоколы о нарушениях, аннулировано действие техосмотров, сообщила полиция.

Специалисты указали, что от качества шин зависит безопасность – чем больше изношены шины, тем хуже их качества. Если глубина протектора недостаточная, то ухудшается сцепка шины с поверхностью дороги. Измерение глубины протектора - один из основных способов для выяснения, пригодны ли шины для дальнейшего использования. Специалисты рекомендуют водителям самим регулярно проверять глубину протектора и менять шины.

Полиция напоминает, что глубина протектора шин, которые разрешено использовать с 10 ноября по 1 апреля должна быть не меньше 3,0 мм.

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