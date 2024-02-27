Полиция приглашает учеников поучаствовать в конкурсе "Я и полиция"

Этот конкурс традиционно проводился с 2000 года и назывался в честь богини правосудия Фемиды, но в этом году было решено название изменить. Координатор конкурса Аида Жукаускене говорит, что идея осталась прежней, но в прежнем названии упор сделан только на юридические знания, хотя цель конкурса — популяризация профессии полицейского, повышение осведомленности и понимания правоохранительной системы, а также укрепление сотрудничества.

По словам координатора, тема конкурса меняется каждый год, чтобы охватить различные группы правоохранительной деятельности: криминологию, ГИБДД, расследование и предупреждение преступлений и т.д.

Конкурс проводится в три этапа в 64 полицейских участках. Победители получат призы и памятные подарки, предоставленные Департаментом полиции.

В конкурсе могут принять участие школьники в возрасте до 14 лет в командах по 4 человека.