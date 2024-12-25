Полиция предупреждает жителей: не делитесь информацией о себе в социальных сетях

„Некоторые известные люди в социальных сетях делятся чуть ли не планами своих домов, где что лежит, где какие комнаты,что и как выглядит. Это помогает ворам ориентироваться в доме. Если человек уезжает, чуть ли не каждый день публикует информацию о том, где он и что делает, рассказывает, что его не будет дома 1-2 недели или пишет, что уехал на всю зиму, это привлекает внимание воров, они знают, что в доме никого не будет, такие дома привлекают воров“, – сказал представитель полиции.