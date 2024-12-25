Полиция предупреждает жителей: не делитесь информацией о себе в социальных сетях

Матонис рассказал в интервью на радио, что на Рождество воры активно проявляют себя, поскольку часть жителей уезжает из дома, оставляя имущество без должного присмотра.
„Воры всегда пользуются тем, что люди надолго оставляют имущество без присмотра. Это касается не только Рождества, но и длинных выходных, летнего времени отпусков. Это отличное время для совершения преступлений, у вором бывает больше времени, возможностей, ведь жилье надолго оставлено без присмотра, у воров наступает самая страда“, – сказал Матонис.
Он заметил, что уезжающие из дома люди ведут себя неосмотрительно, иногда н закрывают двери, ключ оставляют под ковриком, не включают сигнализацию, не закрывают окна на террасах. Представитель полиции призвал не допускать ошибок.
Он рекомендовал жителям, которые на праздники уезжают из дома, договориться с соседями, чтобы они присмотрели за домом.
„В наше время есть немало технологий, которые позволят удаленно включить вечером свет. Воры обычно какое-то время наблюдают за объектом, прежде чем проникнуть в него.Если же вечером в доме загорится свет или придут соседи полить цветы, то воры поймут, что в доме кто-то есть, и, скорее всего, обойдут такой дом стороной, в Литве редко вламываются в квартиры и дома, где есть люди. Чаще всего воры проникают в дома, владельцы которых в отъезде“, – заметил Матонис.
По его словам, полиция также заметила, что некоторые люди о своем отъезде сообщают в социальных сетях или делятся там информацией о своем имуществе. Матонис рекомендует этого не делать, ведь воры следят за соцсетями.
„Некоторые известные люди в социальных сетях делятся чуть ли не планами своих домов, где что лежит, где какие комнаты,что и как выглядит. Это помогает ворам ориентироваться в доме. Если человек уезжает, чуть ли не каждый день публикует информацию о том, где он и что делает, рассказывает, что его не будет дома 1-2 недели или пишет, что уехал на всю зиму, это привлекает внимание воров, они знают, что в доме никого не будет, такие дома привлекают воров“, – сказал представитель полиции.
По данным Департамента полиции, за 11 месяцев этого года в Литве зафиксировано 637 краж в жилых помещениях.