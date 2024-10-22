Полиция предупреждает водителей: ошибка на магистрали будет стоить дорого

В Кайшядорском районе, на дороге Вильнюс-Каунас-Клайпеда есть место, где допустимая скорость снижена до 70 км/ч, однако водители не обращают внимания на этот знак.

Например, в конце сентября водитель BMW ехал там на скорости 126 км/ч, выяснилось, что у него даже не было прав на вождение, а водитель Porsche гнал на скорости 162 км/ч.

В последние дни сентября другой BMW мчался там на скорости 138 км/ч. Он сказал полицейским, что спешил на работу.

В октябре ситуация не изменилась. Водитель Toyota ехал на скорости 138 км/ч, водитель BMW ехал на работу на скорости 146 км/ч.

На прошлой неделе „гонщик“ на Peugeot мчался на скорости 168 км/ч.