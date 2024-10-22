Полиция предупреждает водителей: ошибка на магистрали будет стоить дорого

В Кайшядорском районе, на дороге Вильнюс-Каунас-Клайпеда есть место, где допустимая скорость снижена до 70 км/ч, однако водители не обращают внимания на этот знак.
Например, в конце сентября водитель BMW ехал там на скорости 126 км/ч, выяснилось, что у него даже не было прав на вождение, а водитель Porsche гнал на скорости 162 км/ч.
В последние дни сентября другой BMW мчался там на скорости 138 км/ч. Он сказал полицейским, что спешил на работу.
В октябре ситуация не изменилась. Водитель Toyota ехал на скорости 138 км/ч, водитель BMW ехал на работу на скорости 146 км/ч.
На прошлой неделе „гонщик“ на Peugeot мчался на скорости 168 км/ч.
За такое превышение скорости ждет не только большой штраф, но и лишение прав на вождение.
Не всех нарушителей сразу удается поймать, 21 октября Delfi писал о ,водителе черного Audi A5, который гоняет по улицам столицы на большой скорости, а потом делится своими „подвигами“ в социальных сетях.