2024.10.22 07:33

Полиция предупреждает водителей: ошибка на магистрали будет стоить дорого

 
каждую неделю по „рекордсмену"
Шарунас Мяшкис
ru.DELFI.lt
Policija
Policija
ФОТО: Delfi montažas

Каунасская полиция одного за другим останавливает водителей, которые не обращают внимания на ограничение скорости. Практически каждую неделю на одном и том же месте попадается „рекордсмен“, который превышает скорость на несколько десятков километров в час.

В Кайшядорском районе, на дороге Вильнюс-Каунас-Клайпеда есть место, где допустимая скорость снижена до 70 км/ч, однако водители не обращают внимания на этот знак.

Например, в конце сентября водитель BMW ехал там на скорости 126 км/ч, выяснилось, что у него даже не было прав на вождение, а водитель Porsche гнал на скорости 162 км/ч.

В последние дни сентября другой BMW мчался там на скорости 138 км/ч. Он сказал полицейским, что спешил на работу.

Greičio matuoklis

В октябре ситуация не изменилась. Водитель Toyota ехал на скорости 138 км/ч, водитель BMW ехал на работу на скорости 146 км/ч.

На прошлой неделе „гонщик“ на Peugeot мчался на скорости 168 км/ч.

За такое превышение скорости ждет не только большой штраф, но и лишение прав на вождение.

Kelių gaidelis, pažeidinėjęs KET, sulaukė policijos dėmesio

Не всех нарушителей сразу удается поймать, 21 октября Delfi писал о ,водителе черного Audi A5, который гоняет по улицам столицы на большой скорости, а потом делится своими „подвигами“ в социальных сетях.

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