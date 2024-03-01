Полиция предупреждает водителей о рейдах, которые проведут в марте

1–2 марта проверка пешеходов и велосипедистов на наличие отражателей и жилетов в темное время суток.
4–6 марта проверка водителей, выявление случаев хулиганского и опасного поведения на дорогах, обгона в запрещенных местах, не соблюдения сигналов светофора.
8–10 и 28–30 марта проверка водителей на трезвость.
11–17 марта выявление случаев, когда водители занимаются посторонними делами (используют смартфоны и мобильные телефоны и др), проверка использования ремня безопасности, специальных кресел для детей, проверка инициирована ROADPOL (angl. European Roads Policing Network).
19–22 марта проверка водителей у нерегулируемых пешеходных переходов, будут проверять, пропускают ли они пешеходов.
Окружные комиссариаты по своей инициативе могут проводить на своей территории и другие проверки и рейды.
Например, полиция Таурагского округа проведет
1-2 марта проверку наличия отражателей и жилетов у пешеходов и велосипедистов в темное время суток.
4–6 марта проверку водителей, выявление случаев хулиганского и опасного поведения на дорогах, обгона в запрещенных местах, не соблюдения сигналов светофора.
8–10 и 28–30 марта проверку водителей на трезвость.
марта выявление случаев, когда водители занимаются посторонними делами (используют смартфоны и мобильные телефоны и др), проверка использования ремня безопасности, специальных кресел для детей.
19–22 и 25–26 марта проверку водителей у нерегулируемых пешеходных переходов, будут проверять, пропускают ли они пешеходов.