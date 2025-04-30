Полиция предупреждает: в мае ждут международные рейды

1–4 мая и 18–20 мая – ждет проверка водителей транспортных средств (и автомобилей, и велосипедов и самокатов) на трезвость и наркотическое опьянение.

5–11 мая – проверка грузовых автомобилей и автобусов. Это проверка международной сети ROADPOL (European Roads Policing Network), ее будут проводить в 20 странах ЕС.

13–15 мая – будут проверять, останавливаются ли водители перед пешеходным переходом, как того требуют ПДД.

21–23 мая – проверка велосипедистов, водителей самокатов, мопедов (других средств микромобильности), мотоциклов в рамках европейской сети ROADPOL.

26–28 мая – проверка водителей на железнодорожных переездах, у переходов, перекрестков.