2025.04.30 13:30

Полиция предупреждает: в мае ждут международные рейды

 
ru.DELFI.lt
Policijos reidas Vilniuje
Policijos reidas Vilniuje
ФОТО: Josvydas Elinskas | Delfi

В мае в Литве будут осуществлять меры превентивного контроля, полиция будет патрулировать как открыто, так и смешанным способом.

1–4 мая и 18–20 мая – ждет проверка водителей транспортных средств (и автомобилей, и велосипедов и самокатов) на трезвость и наркотическое опьянение.

5–11 мая – проверка грузовых автомобилей и автобусов. Это проверка международной сети ROADPOL (European Roads Policing Network), ее будут проводить в 20 странах ЕС.

13–15 мая – будут проверять, останавливаются ли водители перед пешеходным переходом, как того требуют ПДД.

Policijos reidas Vilniuje

21–23 мая – проверка велосипедистов, водителей самокатов, мопедов (других средств микромобильности), мотоциклов в рамках европейской сети ROADPOL.

26–28 мая – проверка водителей на железнодорожных переездах, у переходов, перекрестков.

29–31 мая – проверка велосипедистов, водителей средств микромобильности.

Pavasaris Vilniuje

В округах комиссариаты будут проводить дополнительные проверки

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