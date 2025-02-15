2025.02.15 16:07

Полиция предупреждает: в Каролинишкес собаки все чаще нападают на жителей

 
ru.DELFI.lt
Piktas šuo
Piktas šuo
ФОТО: Corbis / Scanpix

Жительница Вильнюса Дангуоле рассказывает, что однажды ранним утром, когда ее муж вышел погулять со своей собакой в ​​районе Каролинишкес в Вильнюсе, на него и его питомца напала агрессивная собака. За прошедший 2024 год, по данным полиции, было зарегистрировано более 2000 случаев, когда владельцы выгуливали домашних животных не придерживаясь установленного порядка, сообщает портал MadeinVilnius.

Еще более 200 исков было зарегистрировано в связи с тем, что в результате инцидента мог быть причинен вред человеку или его имуществу. Правда, по словам кинолога Антанаса Буткуса, хотя случаи, когда собаки без поводка агрессивно нападают на прохожих, редки, столкнувшись с такой ситуацией, важно сохранять спокойствие и не показывать страха.

Дангуоле поделилась своим ужасающим опытом нападения собаки на ее мужа и собаку в группе жителей Каролинишкес в Facebook, где она сообщила, что большая собака бегала недалеко от горы возле телебашни.

Женщина согласилась подробнее рассказать о ситуации журналистам новостного портала tv3.lt.

„Было еще темно: 6.50 утра. Муж шел по горе, недалеко от телебашни. Сзади, со стороны Лаздинай, прибежала собака и напала“, — делится она ужасающей ситуацией.

Правда, по словам Дангуоле, хотя ее мужу и удалось оттащить свою собаку, напавшая на них собака умудрилась откусить питомцу хвост, что потребовало визита к ветеринару.

Однако, по словам женщины, ни она, ни ее муж не обращались в полицию по поводу инцидента, поскольку агрессивная собака убежала, а ее хозяев на месте происшествия не было.

„Сообщать об этом в полицию бесполезно, потому что собака убежала в сторону Лаздинай, она была без хозяев“, — говорит Дангуоле, отмечая, что дети часто ходят в школу в том районе, где напала собака.

Что делать при встрече с собакой

Жители Каролинишкес, отреагировавшие на публикацию Дангуоле в социальных сетях, говорят, что это не первый случай, когда люди и их питомцы в Каролинишкес подвергаются нападению со стороны собак.

„В Каролинишкском лесу недалеко от Гудяляй люди часто гуляют с собаками без поводка. Я гуляю с собакой на поводке, и сколько раз на нас нападала собака без поводка“, — написал один из комментаторов.

Его поддержал другой человек, который утверждает, что также не раз сталкивался с собаками.

„Иногда я иду со своей собакой и наблюдаю, как бегает (отвязанная собака - tv3.lt), а сколько раз я ехал на велосипеде, и на меня прыгала собака“, - рассказывает житель.

Правда, опытный кинолог и заводчик Антанас Буткус утверждает, что такие ситуации, когда собаки без поводка начинают нападать на людей, в наши дни случаются редко, и главная причина этого — правильная дрессировка.

„Если собаку воспитывать, социализировать и обучать послушанию с раннего возраста, она будет управляемой. Но бывают и случаи, когда она кусает“, — говорит дрессировщик собак.

Все-таки, кинолог подчеркивает, что лучший способ избежать агрессивной собаки — как можно меньше реагировать на агрессию животного.

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