Полиция предупреждает: в Каролинишкес собаки все чаще нападают на жителей

„Было еще темно: 6.50 утра. Муж шел по горе, недалеко от телебашни. Сзади, со стороны Лаздинай, прибежала собака и напала“, — делится она ужасающей ситуацией.

Дангуоле поделилась своим ужасающим опытом нападения собаки на ее мужа и собаку в группе жителей Каролинишкес в Facebook, где она сообщила, что большая собака бегала недалеко от горы возле телебашни.

Еще более 200 исков было зарегистрировано в связи с тем, что в результате инцидента мог быть причинен вред человеку или его имуществу. Правда, по словам кинолога Антанаса Буткуса, хотя случаи, когда собаки без поводка агрессивно нападают на прохожих, редки, столкнувшись с такой ситуацией, важно сохранять спокойствие и не показывать страха.

Жители Каролинишкес, отреагировавшие на публикацию Дангуоле в социальных сетях, говорят, что это не первый случай, когда люди и их питомцы в Каролинишкес подвергаются нападению со стороны собак.

„Сообщать об этом в полицию бесполезно, потому что собака убежала в сторону Лаздинай, она была без хозяев“, — говорит Дангуоле, отмечая, что дети часто ходят в школу в том районе, где напала собака.

Однако, по словам женщины, ни она, ни ее муж не обращались в полицию по поводу инцидента, поскольку агрессивная собака убежала, а ее хозяев на месте происшествия не было.

Правда, по словам Дангуоле, хотя ее мужу и удалось оттащить свою собаку, напавшая на них собака умудрилась откусить питомцу хвост, что потребовало визита к ветеринару.

„В Каролинишкском лесу недалеко от Гудяляй люди часто гуляют с собаками без поводка. Я гуляю с собакой на поводке, и сколько раз на нас нападала собака без поводка“, — написал один из комментаторов.

Его поддержал другой человек, который утверждает, что также не раз сталкивался с собаками.

„Иногда я иду со своей собакой и наблюдаю, как бегает (отвязанная собака - tv3.lt), а сколько раз я ехал на велосипеде, и на меня прыгала собака“, - рассказывает житель.

Правда, опытный кинолог и заводчик Антанас Буткус утверждает, что такие ситуации, когда собаки без поводка начинают нападать на людей, в наши дни случаются редко, и главная причина этого — правильная дрессировка.