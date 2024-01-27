Полиция предупреждает: участились случаи мошенничества при покупке товаров по интернету

 
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Sukčiai internete
Sukčiai internete
ФОТО: Unsplash

Все чаще жители Литвы делают покупки в интернете, но также участились случаи неполучения товаров и невозвращения денег. Это чаще всего касается тех случаев, когда сделки заключают физические лица. Еще такое бывает, когда предлагают товары по нереально низким ценам.

Жительница Мажейкяй на платформе Vinted в интернете нашла объявление о продаже сумочки SaintLaurent за 500 евро (реальная цена такого товара - несколько тысяч евро). Женщина сразу же перевела деньги продавцу, но сумочку так и не получила. Женщина сначала терпеливо ждала, потом верила словам продавца о том, что посылка где-то затерялась и пропала.

Затем были обещания вернуть деньги, разные причины, по которым сделать это не удавалось. Только спустя несколько месяцев женщина поняла, что имеет дело с мошенниками и обратилась в полицию.

По данным полиции Шяуляйского округа, это не единичный такой случай, когда в руки мошенников попадают покупатели на платформе Vinted.

Есть и другие порталы с объявлениями, на которых "работают" мошенники, предлагая товары по привлекательным ценам.

За две последних недели полиция Шяуляйского и Тельшяйского округа получила 6 сообщений о том, что люди не получили купленные по интернету товары и не смогли вернуть деньги.

Одна жительница Йонишкского района не получила 100 рулонов сена и лишилась 180 евро.

Житель Шяуляй хотел по интернету купить детали для автомобиля и лишился 4000 евро, а жительница Тельшяй лишилась 500 евро, которые перевела в качестве залога за квартиру (после получения денег "продавец" стал недоступен).

Полиция рекомендует при покупке в интернете у частных лиц не забывать, что за продавцов себя могут выдавать и мошенники, которые хотят выманить деньги.

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