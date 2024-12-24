Полиция предупреждает о рейдах: что ждет тех, кто сядет за руль, выпив хотя бы одну рюмку алкоголя

Габия Микулявичене, врач клинической токсикологии Республиканской университетской больницы Вильнюса, предупреждает, что даже небольшое количество алкоголя может повлиять на координацию водителя. По ее словам, если один бокал может расширить кровеносные сосуды и заставить тело почувствовать тепло, не должно быть никаких сомнений в том, что тот же бокал также влияет на часть мозга, отвечающую за реакцию и бдительность. „Газированный алкоголь с пузырьками оказывает большее влияние. Кроме того, теплые, горячие алкогольные напитки могут быстрее повлиять на ваше самочувствие. Люди часто не осознают, что горячий алкогольный напиток в холодный день может повлиять на мозг быстрее, чем бокал вина во время ужина в теплой обстановке“, - цитируют медика в отчете LTSA.