Полиция предупреждает о рейдах: что ждет тех, кто сядет за руль, выпив хотя бы одну рюмку алкоголя

Дорожно-транспортные происшествия происходят почти каждый год во время зимних праздников, когда в результате ДТП по вине пьяного водителя травмируются другие люди. Тем не менее, жители Литвы по-прежнему любят опрокинуть рюмочку и затем сесть за руль. Полиция начала усиленно проверять водителей на трезвость с 12 декабря, и за первые 5 дней был выявлен 131 водитель транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения.
По данным, опубликованным полицией, у 87 водителей выявлен уровень алкоголя в крови от 0,4 до 1,51 промилле. Еще у 44 водителей алкотестер показал более 1,51 промилле. За выходные, 14-15 декабря, были выявлены 29 нетрезвых водителей с уровнем алкоголя в крови более 1,51 промилле. Как сообщила представитель Департамента полиции Йоруне Люткене, в декабре 2023 году было выявлено 804 пьяных водителя.
Опрос водителей, проведенный администрацией транспортной безопасности Литвы (LTSA), показывает, что 11% опрошенных убеждены, что можно садиться за руль после одной рюмки или бокала алкоголя. А, по словам директора LTSA Г. Лукошяса, даже 65 % опрошенных отмечали, что чувствуют себя достаточно трезвыми и контролируют ситуацию, когда садятся за руль после выпивки.
Начальник отдела общественного порядка Департамента полиции Витаутас Грашис говорит, что во время вождения после употребления алкоголя ухудшается восприятие окружающей среды и координация, а действие алкоголя снижает скорость реакции, ориентацию и способность принимать соответствующие решения. Кроме того, выше вероятность ошибок – пьяный водитель чаще не замечает дорожные знаки, не соблюдает дистанцию или выезжает на встречную полосу.
„Пьяные водители часто становятся виновниками самых серьезных и смертельных аварий“, - подчеркивает чиновник.
Габия Микулявичене, врач клинической токсикологии Республиканской университетской больницы Вильнюса, предупреждает, что даже небольшое количество алкоголя может повлиять на координацию водителя. По ее словам, если один бокал может расширить кровеносные сосуды и заставить тело почувствовать тепло, не должно быть никаких сомнений в том, что тот же бокал также влияет на часть мозга, отвечающую за реакцию и бдительность. „Газированный алкоголь с пузырьками оказывает большее влияние. Кроме того, теплые, горячие алкогольные напитки могут быстрее повлиять на ваше самочувствие. Люди часто не осознают, что горячий алкогольный напиток в холодный день может повлиять на мозг быстрее, чем бокал вина во время ужина в теплой обстановке“, - цитируют медика в отчете LTSA.
По сообщению полиции, до Нового года будут проходить усиленные проверки водителей транспортных средств на трезвость, на состояние одурманивания от наркотиков или других психоактивных веществ. Главные комиссариаты полиции уездов по мере необходимости организуют и другие дополнительные мероприятия на подведомственных территориях.
Кодексом об административных правонарушениях предусмотрено, что управление транспортными средствами в состоянии опьянения не менее 0,41, но не более 1,5 промилле влечет штраф для водителей от 800 до 1100 евро и лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до одного года и шести месяцев. А в Уголовном кодексе предусмотрено, что при обнаружении водителя в состоянии опьянения 1,51 промилле и более или уклонении от проверки на трезвость, лицо наказывается штрафом или арестом, либо лишением свободы на срок до одного года.
По данным LTSA, в 2023 году по вине пьяных водителей произошли 225 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 16 человек и еще 266 человек получили ранения.