2024.07.08 11:26

Полиция предлагает бесплатно проверить уровень шума легковых автомобилей

 
ru.DELFI.lt
Tamsūs dūmai iš išmetamojo vamzdžio - vienas požymių, kad automobilis nebeturi katalizatoriaus
Tamsūs dūmai iš išmetamojo vamzdžio - vienas požymių, kad automobilis nebeturi katalizatoriaus
ФОТО: Shutterstock nuotr.

8 июля Дорожная полиция Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа проводит акцию, во время которой желающие смогут проверить уровень шума автомобилей, и сколько света пропускает тонировка, пишет портал madeinvilnius.lt.

Во время акции нарушения не будут фиксировать, водителей не будут штрафовать.

Проверить эти показатели можно 8 июля, в 14-18 ч. на ул. Сетино, 24, Вильнюс.

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