Полиция предлагает бесплатно проверить уровень шума легковых автомобилей

Во время акции нарушения не будут фиксировать, водителей не будут штрафовать.
Проверить эти показатели можно 8 июля, в 14-18 ч. на ул. Сетино, 24, Вильнюс.
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8 июля Дорожная полиция Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа проводит акцию, во время которой желающие смогут проверить уровень шума автомобилей, и сколько света пропускает тонировка, пишет портал madeinvilnius.lt.
Во время акции нарушения не будут фиксировать, водителей не будут штрафовать.
Проверить эти показатели можно 8 июля, в 14-18 ч. на ул. Сетино, 24, Вильнюс.