Полиция поделилась видео: автобус в Вильнюсе сбил мужчину, который извинился и убежал

 
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Полиция разыскивает виновника ДТП - пешехода. Сообщается, что из-за него пострадали двое пассажиров автобуса.ъ

В социальной сети Facebook литовская полиция поделилась видео с места ДТП.

"Просим откликнуться молодого человека, который участвовал в ДТП, или людей, которые могут его опознать.

Полиция расследует обстоятельства ДТП, которое произошло 20 декабря 2023 года в Вильнюсе, на ул. Швитригайлос, 13. Автобус 3G сбил молодого человека, который переходил дорогу в неположенном месте, пешеход с места происшествия скрылся.

Во время ДТП пострадали два пассажира общественного транспорта, им назначено амбулаторное лечение", – сообщает полиция.

Контакты следователя - тел. (8 5) 271 9585, эл. почта algis.tucinskas@policija.lt

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