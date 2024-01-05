Полиция поделилась видео: автобус в Вильнюсе сбил мужчину, который извинился и убежал

В социальной сети Facebook литовская полиция поделилась видео с места ДТП.

"Просим откликнуться молодого человека, который участвовал в ДТП, или людей, которые могут его опознать.

Полиция расследует обстоятельства ДТП, которое произошло 20 декабря 2023 года в Вильнюсе, на ул. Швитригайлос, 13. Автобус 3G сбил молодого человека, который переходил дорогу в неположенном месте, пешеход с места происшествия скрылся.

Во время ДТП пострадали два пассажира общественного транспорта, им назначено амбулаторное лечение", – сообщает полиция.