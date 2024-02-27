Полиция поделилась шокирующим видео: точно ли ребенка везут по правилам?

"Согласитесь, что сделанное сегодня полицейским на ул. Гележинё Вилко видео, потрясло многих участников движения", – пишет полиция.

Сообщается, что из-за безответственности родителей в случае несчастья или резкого торможения ребенок может выпасть из машины и получить серьезные травмы.

Поэтому полиция еще раз напоминает, что дети ростом ниже 135 см должны пристегиваться специальными ремнями или системами, подходящими по их росту и массе.