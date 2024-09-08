Полиция остановила автомобиль актера Рамунаса Циценаса, водитель был пьян

По сведениям портала Delfi, Циценаса остановили в 10.50 ч. в Валакампяй, на ул. Лиздейкос. В организме водителя было 1,55 промилле, после второй попытки алкотестер показал 1,74 промилле.
Начато расследование, актеру грозит уголовная ответственность. Автомобиль Циценаса VW Tuareg был закрыт на охраняемой стоянке.
Delfi пытался связаться с Циценасом, но тщетно, на звонки актер не отвечает.
Напомним, что Циценас не первый раз попался нетрезвым за рулем.
В 2011 году на оживленной улице столицы нетрезвый (2,06 промилле) Циценас не справился с управлением и совершил ДТП. Он был лишен прав на 4 года и получил штраф в размере 4500 евро. Этот ДТП актер совершил в ночь на 15 сентября, в 00.30 ч., на перекрестке ул. Жвалгу и Калварию. На автомобиле Audi TT он заехал на островок безопасности и снес светофор. Актер не пострадал, но автомобиль был серьезно поврежден. Вечером 14 сентября в заднюю часть Audi TT Циценаса врезался другой автомобиль. Этот инцидент был решен без вмешательства полиции, водители заполнили декларацию.
Актер признался, что совершил ДТП после баскетбольного матча на каунасской арене „Жальгирис“.
„Я был пьян. Думал, что сам быстрее доеду. Оказывается, что не так... Так делать нельзя... Я сам вызвал полицию. Может, для кого-то я стану примером", – сказал в 2011 году Циценас.