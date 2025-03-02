Полиция объявила о мартовских рейдах: контроль за водителями

Департамент полиции объявил в субботу, что сотрудники полиции будут применять меры, используя методы общественного, смешанного и/или скрытого патрулирования на дорогах как государственных, так и местного значения.
Главные комиссариаты полиции уездов с учетом анализа дорожно-транспортных происшествий и нарушений Правил дорожного движения могут организовывать на подведомственных им территориях иные дополнительные мероприятия.
3–5 марта полиция будет проводить проверки на предмет опасного и хулиганского вождения, маневрирования, обгона в запрещенных местах, проезда перекрестков, железнодорожных переездов и соблюдения сигналов светофора.
7-9 марта и 24–26 марта осуществляется контроль за состоянием водителей транспортных средств, будет проводиться проверка на трезвость, на состояние опьянения наркотическими средствами или иными психоактивными веществами.
10–16 марта будет осуществляться контроль за использованием обязательных средств безопасности (ремни безопасности, специальные детские сиденья (удерживающие системы, защитные шлемы) — эта мера инициирована Европейской сетью дорожной полиции ROADPOL. При этом будет осуществляться мониторинг и контроль использования водителями мобильных средств связи во время вождения без устройств „свободных рук“, а также выполнения ими других действий, не связанных с вождением.
19–21 марта и 29–31 марта полиция будет контролировать, останавливаются ли водители на пешеходных переходах, если этого требуют Правила дорожного движения.
„Празднуя 11 марта и ежедневно давайте будем осторожны и защитим других!“ — говорят в полиции.
В 2024 году было зарегистрировано 429 тыс. нарушений скоростного режима.
В этом году, по предварительным данным, в авариях на дорогах Литвы погибли 17 человек, более 400 получили ранения.