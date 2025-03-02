Полиция объявила о мартовских рейдах: контроль за водителями

Полиция объявила, что в марте проведет целенаправленные профилактические мероприятия на дорогах страны: будут следить за тем, чтобы вождение не было опасным или хулиганским, находятся ли водители в состоянии алкогольного опьянения, пользуются ли они телефоном без устройства „свободные руки“, а также правильно ли перевозят детей.