Полиция обеспокоена: распространяется "вирус превышения скорости"

Из всех 1 373 746 нарушений ПДД, зафиксированных за 11 месяцев этого года, почти половина – 629 773 случая - это превышение скорости. В прошлом году за тот же период зафиксировали 585 893 таких случая.
Превышение скорости - самое распространенное нарушение ПДД, приводящее к ДТП, в которых гибнут люди. Небезопасная скорость или слишком высокая скорость в этом году были причиной 56% всех ДТП, в которых за 8 месяцев этого года погибли люди. Еще 19% - случаи, когда из-за превышения скорости, люди получили травмы.
Чаще всего водители нарушают скорость на 10-20 или на 20-30 км/ч. В этом году до 1 декабря таких случаев было больше 560 000.
В 13 000 случаях скорость была превышена на 40-50 км/ч, а в 6000 - больше чем на 50 км/ч.
Самый большой штраф за превышение скорости составляет 700 евро, кроме того, можно лишиться прав на срок до 1,5 лет.
До 1 ноября 2023 г. за все установленные случаи превышения скорости были назначены штрафы на сумму 12 873 280 евро, из них заплатили 9 354 272 евро (больше 72%).
Случаи превышения скорости в Литве фиксируют стационарные посты контроля скорости, их по всей Литве больше 200.
Нарушения фиксируют и с помощью мобильных постов контроля скорости PoliScan FM1. За 10 месяцев с их помощью зафиксировано 18% всех случаев нарушения скорости (122 816). Случаи превышения скорости фиксируют и полицейские во время рейдов.