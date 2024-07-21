Полиция нашла золотую жилу: установила мобильный радар у знака, которого не видно

На дороге около Вевиса стоит знак, обозначающий деревню Балцеришкес, за которым скорость надо снизить до 50 км/ч. Этот знак стоит за городом, за ним нет никаких домов, кроме того, он в 1,5 раза меньше, чем требует закон, увидеть его, особенно летом, очень сложно. Для полицейских это настоящая золотая жила: они ставили за знаком мобильный радар и фиксировали нарушения. Один из водителей обратился в суд и выиграл дело: штраф был отменен.