2024.07.21 07:08

Полиция нашла золотую жилу: установила мобильный радар у знака, которого не видно

 
Витянис Мишкинис
ru.DELFI.lt
Balceriškių kelio ženklas
Balceriškių kelio ženklas
ФОТО: Delfi

На дороге около Вевиса стоит знак, обозначающий деревню Балцеришкес, за которым скорость надо снизить до 50 км/ч. Этот знак стоит за городом, за ним нет никаких домов, кроме того, он в 1,5 раза меньше, чем требует закон, увидеть его, особенно летом, очень сложно. Для полицейских это настоящая золотая жила: они ставили за знаком мобильный радар и фиксировали нарушения. Один из водителей обратился в суд и выиграл дело: штраф был отменен.

Андрюс рассказал Delfi, что был очень удивлен, когда получил уведомление о том, что он превысил скорость в населенном пункте Бальцеришкес, он ехал там на скорости 83 км/ч и получил штраф 140 евро.

Однако водитель не мог вспомнить такой населенный пункт.

„Я поехал туда, потому что понял, что со знаком что-то не так, если я его не заметил. Оказывается, знак маленький“, – сказал собеседник.

По закону буквы должны быть высотой минимум 15 см, а на этом знаке они были 10 см.

Balceriškių kelio ženklas

Кроме того, знак был скрыт за ветками, летом, когда листья зеленые, увидеть его очень сложно. Мало того, за знаком нет никакого населенного пункта.

„Там поля и леса“, – заметил Андрюс.

Он пытался говорить об этом с полицией, но тщетно, ему назначили штраф в размере 140 евро. Андрюс обратился в суд.

15 мая Участковый суд Вильнюсского региона объявил, что Андрюс закон не нарушил.

По данным суда, водитель не мог видеть знак по объективным причинам. Кроме того, по закону такие знаки ставят там, где есть реальный населенный пункт с постройками, в данном случае никаких зданий не было.

Kelias į Balceriškes

Полиция обжаловала это постановление.

Однако судья Вильнюсского окружного суда Паулюс Вершякис оставил в силе постановление суда низшей инстанции. Суд подтвердил, что этот знак маленький и в таком месте, что заметить его сложно.

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Паулюс подозревает, что не он один был наказан в этом месте за превышение скорости, поскольку из-за ремонта железной дороги в Вевисе была закрыта одна дорога, поэтому водители сворачивали на „Бальцеришкес.

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