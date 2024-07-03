Полиция начала расследование в отношении члена столичного горсовета Станкунаса

„Сознательное нарушение закона - это ничто иное, как провокация с целью привлечения внимания. В данном случае член горсовета прекрасно понимал, что его действия незаконны и вне всякого сомнения последует реакция. Поэтому есть основания утверждать, что господин Станкунас, который должен работать на благо города, сознательно вызвал беспорядки в центре столицы. Возможно, политик решил, что он неприкосновенен и забыл, что политики также должны выполнять законы. Такие действия члена горсовета ничем нельзя оправдать, с ними нельзя мириться“, – сказал староста соцдемов в горсовете Повилас Пинялис.