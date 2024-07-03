Полиция начала расследование в отношении члена столичного горсовета Станкунаса

Провокационные действия члена горсовета, неподчинение требованиям стражей порядка и оказание активного сопротивления законным действиям полиции зафиксировали журналисты. Расследование в полиции было начато по инициативе социал-демократов. Альгимантаса Станкунаса, который является представителем организации „Национальное объединение“, обвиняют в самоуправстве, нарушении общественного порядка, неподчинении законным действиям полиции и оказании сопротивления полиции.
„Сознательное нарушение закона - это ничто иное, как провокация с целью привлечения внимания. В данном случае член горсовета прекрасно понимал, что его действия незаконны и вне всякого сомнения последует реакция. Поэтому есть основания утверждать, что господин Станкунас, который должен работать на благо города, сознательно вызвал беспорядки в центре столицы. Возможно, политик решил, что он неприкосновенен и забыл, что политики также должны выполнять законы. Такие действия члена горсовета ничем нельзя оправдать, с ними нельзя мириться“, – сказал староста соцдемов в горсовете Повилас Пинялис.
Действия Станкунаса также оценит Комиссия по этике и процедурам Вильнюсского муниципалитета. Если подтвердится факт сознательного нарушения законов, может быть начата процедура вотума недоверия за нарушение присяги.