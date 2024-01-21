Полиция Литвы организует 38 мероприятий по контролю за участниками дорожного движения

Как отмечено в распространенном на этой неделе пресс-релизе полиции, в ходе целевых профилактических мероприятий полиция будет фиксировать грубые нарушения Правил дорожного движения (ПДД).

"Выполняя одну из своих основных задач - контроль за движением автомобилей на дорогах - в течение первого полугодия 2024 года полиция Литвы организует в общей сложности 38 целевых профилактических мероприятий по контролю за участниками дорожного движения, будет более внимательно следить за участниками дорожного движения с целью выявления грубых нарушений правил дорожного движения, создающих угрозу безопасному движению", - говорится в пресс-релизе полиции.

По данным полиции, сотрудники также планируют усилить контроль за опасным и хулиганским вождением, маневрированием, обгоном там, где это запрещено, проездом перекрестков, соблюдением правил на светофоре, трезвостью и скоростью, поведением пешеходов.