Полиция Литвы: 1-2 ноября будет проводиться патрулирование возле кладбищ

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Dainius Labutis
В дни Всех Святых и поминовения усопших полиция будет патрулировать и оказывать помощь водителям на дорогах страны, возле кладбищ. Кроме того, с 1 ноября максимальная скорость на национальных дорогах составляет 110, 90 и 70 км/ч. Полиция рекомендует выбирать безопасную скорость, сообщается в пресс-релизе.

В дни Всех Святых и поминовения усопших, собираясь посетить могилы своих близких, не забывайте, что в эти дни увеличится количество транспорта на дорогах, а условия вождения будут определяться плохой видимостью, скользким дорожным покрытием и плохими погодными условиями.

К этому нужно подготовиться: заранее договориться о поездке, поинтересоваться условиями движения, продумать и спрогнозировать маршрут, проверить состояние своего транспортного средства.

В целях обеспечения общественного порядка и помощи участникам дорожного движения полиция Литвы усилит патрулирование на дорогах страны, вблизи кладбищ и т.д.

В общественных местах будут проведены профилактические меры. Сотрудники полиции, патрулируя по всей стране, будут регулировать движение транспорта днем и ночью, следить за тем, чтобы не было транспортных пробок, а также оказывать помощь участникам дорожного движения на подъездах к кладбищам.

В отдельных местах будут организованы краткосрочные полицейские мероприятия, проверки на трезвость и выявление серьезных нарушений.

Информацию о временных изменениях дорожного движения на национальных дорогах в связи с Днями всех святых и поминовения усопших можно найти на сайте.

● С 1 ноября водителям легковых и грузовых автомобилей (максимально допустимая масса которых не превышает 3,5 т), мотоциклов и трициклов разрешено передвигаться по автомагистралям и скоростных дорогам с максимальной скоростью 110 км/ч, на дорогах с асфальтовым или бетонным покрытием – не выше 90 км/ч, на остальных дорогах – не выше 70 км/ч.

● Ездите только на безопасной для вас скорости, а не на предельной скорости. Будьте особенно внимательны в населенных пунктах, жилых массивах (дворах домов), перед пешеходными переходами, на подходах к кладбищам, при выезде на проселочную дорогу. Не обгоняйте, не убедившись, что это безопасно, особенно если вы находитесь в колоне транспортных средств.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии