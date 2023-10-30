Полиция Литвы: 1-2 ноября будет проводиться патрулирование возле кладбищ

В общественных местах будут проведены профилактические меры. Сотрудники полиции, патрулируя по всей стране, будут регулировать движение транспорта днем и ночью, следить за тем, чтобы не было транспортных пробок, а также оказывать помощь участникам дорожного движения на подъездах к кладбищам.

К этому нужно подготовиться: заранее договориться о поездке, поинтересоваться условиями движения, продумать и спрогнозировать маршрут, проверить состояние своего транспортного средства.

В дни Всех Святых и поминовения усопших, собираясь посетить могилы своих близких, не забывайте, что в эти дни увеличится количество транспорта на дорогах, а условия вождения будут определяться плохой видимостью, скользким дорожным покрытием и плохими погодными условиями.

Информацию о временных изменениях дорожного движения на национальных дорогах в связи с Днями всех святых и поминовения усопших можно найти на сайте.

● С 1 ноября водителям легковых и грузовых автомобилей (максимально допустимая масса которых не превышает 3,5 т), мотоциклов и трициклов разрешено передвигаться по автомагистралям и скоростных дорогам с максимальной скоростью 110 км/ч, на дорогах с асфальтовым или бетонным покрытием – не выше 90 км/ч, на остальных дорогах – не выше 70 км/ч.