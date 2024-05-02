2024.05.02 11:38

Полиция информирует водителей, какие рейды ждут в мае

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Jaunius Matonis

В мае на дорогах Литвы полиция проведет ряд рейдов, пишет портал madeinvilnius.lt.

2–4 и 27–29 мая – полиция будет проверять водителей на трезвость и возможное наркотическое опьянение.

6–8 мая – полиция будет проверять, пропускают ли водители пешеходов около нерегулируемых пешеходных переходов.

9–11 мая – полиция будет контролировать, не занимаются ли водители посторонней деятельностью и используют ли ремни безопасности, детские кресла и т.д.

13–19 мая – рейд, посвященный контролю грузовых автомобилей и автобусов (Operation Truck & Bus). эта акция проходит в большей части стран Европы, ее инициирует ROADPOL (European Roads Policing Network).

22–25 мая – контроль велосипедистов и водителей электросамокатов.

Полиция обращает внимание на то, что региональные комиссариаты могут проводить дополнительные рейды на своей территории.

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