Полиция информирует водителей, какие рейды ждут в мае

2–4 и 27–29 мая – полиция будет проверять водителей на трезвость и возможное наркотическое опьянение.

6–8 мая – полиция будет проверять, пропускают ли водители пешеходов около нерегулируемых пешеходных переходов.

9–11 мая – полиция будет контролировать, не занимаются ли водители посторонней деятельностью и используют ли ремни безопасности, детские кресла и т.д.

13–19 мая – рейд, посвященный контролю грузовых автомобилей и автобусов (Operation Truck & Bus). эта акция проходит в большей части стран Европы, ее инициирует ROADPOL (European Roads Policing Network).

22–25 мая – контроль велосипедистов и водителей электросамокатов.