Полиция информирует: в январе ждет немало рейдов

2–5, 8–11 и 15–18 января ждут рейды, во время которых будут проверять водителей на алкогольное и наркотическое опьянение.

12–14 января пройдут рейды, во время которых будут выявлять случаи опасного или хулиганского вождения, маневрирования, обгона в запрещенных местах и т.д.

20–22 и 24–26 пройдут рейды, во время которых пешеходов и велосипедистов проверят, носят ли они отражатели или светоотражательные жилеты в темное время суток в неосвещенных местах.

28–30 января полиция будет проверять, останавливаются ли водители перед нерегулируемыми пешеходными переходами.