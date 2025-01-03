2025.01.03 17:14

Полиция информирует: в январе ждет немало рейдов

 
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Policijos reidas
Policijos reidas
ФОТО: Orestas Gurevičius | Delfi

Литовская полиция информирует о рейдах, которые состоятся в стране в январе. Полиция будет проверять водителей на трезвость, выявлять случаи опасного и хулиганского вождения, проверять, используют ли пешеходы в темное время суток отражатели.

2–5, 8–11 и 15–18 января ждут рейды, во время которых будут проверять водителей на алкогольное и наркотическое опьянение.

12–14 января пройдут рейды, во время которых будут выявлять случаи опасного или хулиганского вождения, маневрирования, обгона в запрещенных местах и т.д.

20–22 и 24–26 пройдут рейды, во время которых пешеходов и велосипедистов проверят, носят ли они отражатели или светоотражательные жилеты в темное время суток в неосвещенных местах.

28–30 января полиция будет проверять, останавливаются ли водители перед нерегулируемыми пешеходными переходами.

Окружные комиссариаты могут проводить дополнительные рейды.

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