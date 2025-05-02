Полиция информирует об ужесточении проверок водителей средств микромобильности – когда ждут рейды?

не могут ехать через пешеходные переходы;

не могут перевозить пассажиров;

им запрещено ездить по тротуарам и в местах, где их движение ограничено муниципалитетом;

не могут ездить по пешеходным дорожкам;

не могут ехать по проезжей части (за исключением случаев 66³ пункта ПДД);

не могут ездить по автомагистралям и скоростным дорогам;

не могут пересекать дорогу в неположенных местах;

не могут ездить, не держать за руль, если он есть;

не могут перевозить грузы, которые мешают управлять средством или мешают окружающим;

не могут ехать на прицепе у другого транспортного средства;

не могут тянуть другое транспортное средство;

не могут ехать, держась за другое транспортное средство;