2025.05.02 12:55

Полиция информирует об ужесточении проверок водителей средств микромобильности – когда ждут рейды?

 
ru.DELFI.lt
Paspirtukas
Paspirtukas
ФОТО: Andrey_Popov | Shutterstock

В мае полиция ужесточит контроль водителей средств микромобильности. В прошлом году водители этих средств совершили 2825 нарушений ПДД, в ДТП пострадали 180 водителей и пассажиров электросамокатов.

1–4 и 18–20 мая водителей будут проверять на трезвость.

21–23 мая осуществят инициативу ROADPOL – полиция будет проверять, соблюдают ли эти водители ПДД.

29–31 мая проверят, безопасно ли ездят водители самокатов, соблюдают ли установленную скорость, пользуются ли светоотражающими жилетами и шлемами.

Водители средств микромобильности должны ездить по проезжей части, по велодорожкам, вдоль обочин, в жилых районах ими управлять могут лица не младше 16 лет (если прошли курсы и сдали экзамен, получили удостоверение – не младше 14 лет).

Во дворе езда на средствах микромобильности не ограничена, но за детьми до 10 лет должны присматривать взрослые.

Водители средств микромобильности:

  • не могут ехать через пешеходные переходы;

  • не могут перевозить пассажиров;

  • им запрещено ездить по тротуарам и в местах, где их движение ограничено муниципалитетом;

  • не могут ездить по пешеходным дорожкам;

  • не могут ехать по проезжей части (за исключением случаев 66³ пункта ПДД);

  • не могут ездить по автомагистралям и скоростным дорогам;

  • не могут пересекать дорогу в неположенных местах;

  • не могут ездить, не держать за руль, если он есть;

  • не могут перевозить грузы, которые мешают управлять средством или мешают окружающим;

  • не могут ехать на прицепе у другого транспортного средства;

  • не могут тянуть другое транспортное средство;

  • не могут ехать, держась за другое транспортное средство;

  • не могут ехать на скорости выше 20 км/ч, а по пешеходной и велодорожке, вдоль дороги или по тротуару мимо пешеходов на скорости больше 7 км/ч.

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