Полиция информирует об ужесточении проверок водителей средств микромобильности – когда ждут рейды?

1–4 и 18–20 мая водителей будут проверять на трезвость.
21–23 мая осуществят инициативу ROADPOL – полиция будет проверять, соблюдают ли эти водители ПДД.
29–31 мая проверят, безопасно ли ездят водители самокатов, соблюдают ли установленную скорость, пользуются ли светоотражающими жилетами и шлемами.
Водители средств микромобильности должны ездить по проезжей части, по велодорожкам, вдоль обочин, в жилых районах ими управлять могут лица не младше 16 лет (если прошли курсы и сдали экзамен, получили удостоверение – не младше 14 лет).
Во дворе езда на средствах микромобильности не ограничена, но за детьми до 10 лет должны присматривать взрослые.
Водители средств микромобильности:
не могут ехать через пешеходные переходы;
не могут перевозить пассажиров;
им запрещено ездить по тротуарам и в местах, где их движение ограничено муниципалитетом;
не могут ездить по пешеходным дорожкам;
не могут ехать по проезжей части (за исключением случаев 66³ пункта ПДД);
не могут ездить по автомагистралям и скоростным дорогам;
не могут пересекать дорогу в неположенных местах;
не могут ездить, не держать за руль, если он есть;
не могут перевозить грузы, которые мешают управлять средством или мешают окружающим;
не могут ехать на прицепе у другого транспортного средства;
не могут тянуть другое транспортное средство;
не могут ехать, держась за другое транспортное средство;
не могут ехать на скорости выше 20 км/ч, а по пешеходной и велодорожке, вдоль дороги или по тротуару мимо пешеходов на скорости больше 7 км/ч.