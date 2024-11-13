Полиция готовится к акции протеста у парламента: планируется, что соберется несколько тысяч человек

„В официальном заявлении на митинг указано, что в нем примут участие около 300 человек, но мы следим за публичным пространством и видим, что интерес к мероприятию велик, поэтому мы предусмотрели дополнительные силы и обратились за помощью к Службе общественной безопасности. Во время протеста за порядком будет следить достаточное количество стражей порядка“, – сказал представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Эугениюс Лепис.
По его словам, предполагается, что в акции протеста в четверг примут участие несколько тысяч человек.
Лепис сказал, что у полиции пока нет никаких сигналов о возможных беспорядках.
„Нет, на данный момент мы не заметили таких признаков. Люди интересуются, пишут, что придут, соберутся, поддержат, но нет призывов к нарушениям порядка“, – заметил он.
Лепис отметил, что пока не планируют устанавливать вокруг здания парламента ограждения или натягивать стоп-ленту.
Напомним, что протест состоится, поскольку в обществе есть недовольные тем, что социал-демократы подписали соглашение о коалиции с представителями „Зари Немана“, который возглавляет обвиняемый в антисемитизме Ремигиюс Жемайтайтис. В день присяги новых депутатов состоится акция протеста „Десять минут молчания“.
Участники протеста хотят показать, что в политике должны быть красные линии, в их числе - нулевая толерантность к антисемитизму.
В ответ на этот митинг Жемайтайтис в выходные призвал своих приспешников собраться у дома Витаутаса Ландсбергиса и зажечь там свечи. Он обвинил Ландсбергиса в организации акции у сейма. Из-за таких призывов Жемайтайтиса полиции начала расследование.
Акции протеста в четверг пройдут не только в Вильнюсе, но также в Каунасе и Таураге.