Полиция готовится к акции протеста у парламента: планируется, что соберется несколько тысяч человек

„В официальном заявлении на митинг указано, что в нем примут участие около 300 человек, но мы следим за публичным пространством и видим, что интерес к мероприятию велик, поэтому мы предусмотрели дополнительные силы и обратились за помощью к Службе общественной безопасности. Во время протеста за порядком будет следить достаточное количество стражей порядка“, – сказал представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Эугениюс Лепис.

По его словам, предполагается, что в акции протеста в четверг примут участие несколько тысяч человек.

Лепис сказал, что у полиции пока нет никаких сигналов о возможных беспорядках.