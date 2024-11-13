2024.11.13 13:01

Полиция готовится к акции протеста у парламента: планируется, что соберется несколько тысяч человек

 
ELTA
Гитис Панкунас
ru.DELFI.lt
26 tarnybinių policijos automobilių (Ford Transit Custom) perdavimo policijos įstaigoms ceremonija
26 tarnybinių policijos automobilių (Ford Transit Custom) perdavimo policijos įstaigoms ceremonija
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

В четверг около здания парламента планируется акция протеста против коалиции правящих с „Зарей Немана“. Порядок во время этой акции будет поддерживать не только полиция, но и сотрудники Службы общественной безопасности. Полиция указала, что пока нет сигналов, свидетельствующих о том, что во время митинга возможны беспорядки.

„В официальном заявлении на митинг указано, что в нем примут участие около 300 человек, но мы следим за публичным пространством и видим, что интерес к мероприятию велик, поэтому мы предусмотрели дополнительные силы и обратились за помощью к Службе общественной безопасности. Во время протеста за порядком будет следить достаточное количество стражей порядка“, – сказал представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Эугениюс Лепис.

По его словам, предполагается, что в акции протеста в четверг примут участие несколько тысяч человек.

Лепис сказал, что у полиции пока нет никаких сигналов о возможных беспорядках.

„Нет, на данный момент мы не заметили таких признаков. Люди интересуются, пишут, что придут, соберутся, поддержат, но нет призывов к нарушениям порядка“, – заметил он.

Лепис отметил, что пока не планируют устанавливать вокруг здания парламента ограждения или натягивать стоп-ленту.

Напомним, что протест состоится, поскольку в обществе есть недовольные тем, что социал-демократы подписали соглашение о коалиции с представителями „Зари Немана“, который возглавляет обвиняемый в антисемитизме Ремигиюс Жемайтайтис. В день присяги новых депутатов состоится акция протеста „Десять минут молчания“.

Участники протеста хотят показать, что в политике должны быть красные линии, в их числе - нулевая толерантность к антисемитизму.

В ответ на этот митинг Жемайтайтис в выходные призвал своих приспешников собраться у дома Витаутаса Ландсбергиса и зажечь там свечи. Он обвинил Ландсбергиса в организации акции у сейма. Из-за таких призывов Жемайтайтиса полиции начала расследование.

Акции протеста в четверг пройдут не только в Вильнюсе, но также в Каунасе и Таураге.

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