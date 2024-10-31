Полицейский рейд: в выходные водителей проверят на трезвость

Напоминаем, что в эти выходные автомобильное движение будет гораздо более интенсивным не только на улицах городов и поселков, но и на всех дорогах страны, ведь многие из нас поедут к родственникам и навестят могилы своих родственников. Публичное и скрытое патрулирование сотрудниками полиции будет усилено в местах скопления людей, а маршруты патрулирования будут включать места, где чаще всего совершаются правонарушения. Особое внимание будет уделено патрулированию крупных кладбищ, регулируя дорожное движение, а также работе в темное время суток. Водителей просят обратить внимание, что на подъездах к кладбищу могут быть установлены временные дорожные знаки, по которым необходимо следовать. Рекомендуем по возможности добираться до кладбища на общественном транспорте.