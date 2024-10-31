2024.10.31 08:30

Полицейский рейд: в выходные водителей проверят на трезвость

 
ru.DELFI.lt
Policijos reidas
Policijos reidas
ФОТО: Delfi

В эти выходные, в пятницу-воскресенье, будем отмечать День всех святых и День поминовения усопших. Полиция усиливает патрулирование и призывает людей быть осторожными на дорогах и уважать друг друга.

Напоминаем, что в эти выходные автомобильное движение будет гораздо более интенсивным не только на улицах городов и поселков, но и на всех дорогах страны, ведь многие из нас поедут к родственникам и навестят могилы своих родственников. Публичное и скрытое патрулирование сотрудниками полиции будет усилено в местах скопления людей, а маршруты патрулирования будут включать места, где чаще всего совершаются правонарушения. Особое внимание будет уделено патрулированию крупных кладбищ, регулируя дорожное движение, а также работе в темное время суток. Водителей просят обратить внимание, что на подъездах к кладбищу могут быть установлены временные дорожные знаки, по которым необходимо следовать. Рекомендуем по возможности добираться до кладбища на общественном транспорте.

1-3 ноября сотрудники полиции также организуют кратковременные рейды, в ходе которых будут проверять трезвость водителей транспортных средств.

Несомненно, большое внимание будет уделяться контролю за поведением пешеходов, велосипедистов, водителей электромобильных средств передвижения на дороге (использование защитных устройств, улучшающих видимость в темное время суток и т. д.). „Давайте будем терпимыми и толерантными друг к другу, не будем торопиться, не будем терять бдительность и осторожность. Полиция, оценивая возможность возникновения административных правонарушений или преступных действий, усилит силы и патрулирование. Мы воспользуемся помощью представителей Литовского союза стрелков, помощников полиции, а также граждански сознательных и активных членов общества“, - говорит Витаутас Грашис, начальник отдела общественного порядка Департамента полиции Министерства внутренних дел Литвы.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии