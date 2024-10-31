Полицейский рейд: в выходные водителей проверят на трезвость

Напоминаем, что в эти выходные автомобильное движение будет гораздо более интенсивным не только на улицах городов и поселков, но и на всех дорогах страны, ведь многие из нас поедут к родственникам и навестят могилы своих родственников. Публичное и скрытое патрулирование сотрудниками полиции будет усилено в местах скопления людей, а маршруты патрулирования будут включать места, где чаще всего совершаются правонарушения. Особое внимание будет уделено патрулированию крупных кладбищ, регулируя дорожное движение, а также работе в темное время суток. Водителей просят обратить внимание, что на подъездах к кладбищу могут быть установлены временные дорожные знаки, по которым необходимо следовать. Рекомендуем по возможности добираться до кладбища на общественном транспорте.
1-3 ноября сотрудники полиции также организуют кратковременные рейды, в ходе которых будут проверять трезвость водителей транспортных средств.
Несомненно, большое внимание будет уделяться контролю за поведением пешеходов, велосипедистов, водителей электромобильных средств передвижения на дороге (использование защитных устройств, улучшающих видимость в темное время суток и т. д.). „Давайте будем терпимыми и толерантными друг к другу, не будем торопиться, не будем терять бдительность и осторожность. Полиция, оценивая возможность возникновения административных правонарушений или преступных действий, усилит силы и патрулирование. Мы воспользуемся помощью представителей Литовского союза стрелков, помощников полиции, а также граждански сознательных и активных членов общества“, - говорит Витаутас Грашис, начальник отдела общественного порядка Департамента полиции Министерства внутренних дел Литвы.