Полицейский рейд: арестованы не только водители автомобилей, но и велосипедисты

Сотрудники дорожной полиции провели рейд на улице Т. Нарбуто. Водитель VW Tiguan, прошедший проверку, был признан слегка пьяным: уровень алкоголя в его крови составил 0,46. Движение было очень плотным, поэтому, когда полиция начала останавливать автомобили и проверять водителей на трезвость, начала образовываться пробка.

Водитель Audi проштрафился на 1,02 балла. Поскольку мужчина совершил правонарушение не в первый раз, его автомобиль был конфискован. Там же был пойман водитель VW, он дунул на 0,88 пром.

Водитель KIA был остановлен, уровень алкогольного опьянения у него составил 0,59.