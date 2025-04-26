2025.04.26 20:55

Полицейский рейд: арестованы не только водители автомобилей, но и велосипедисты

 

В субботу столичная дорожная полиция провела проверку водителей на трезвость в Вильнюсе и окрестностях. Были задержаны шесть пьяных водителей и два велосипедиста.

Сотрудники дорожной полиции провели рейд на улице Т. Нарбуто. Водитель VW Tiguan, прошедший проверку, был признан слегка пьяным: уровень алкоголя в его крови составил 0,46. Движение было очень плотным, поэтому, когда полиция начала останавливать автомобили и проверять водителей на трезвость, начала образовываться пробка.

Водитель Audi проштрафился на 1,02 балла. Поскольку мужчина совершил правонарушение не в первый раз, его автомобиль был конфискован. Там же был пойман водитель VW, он дунул на 0,88 пром.

Водитель KIA был остановлен, уровень алкогольного опьянения у него составил 0,59.

Также рейды прошли по всему Вильнюсскому уезду – в Укмерге, Шальчининкай, Швенчёнисе, Тракае и Электренай. Были остановлены два пьяных водителя и два нетрезвых велосипедиста. Еще двое водителей сели за руль без прав. Подобные рейды полиции будут продолжаться и в будущем.

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