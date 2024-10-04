Полицейский рассказал, как застрелил агрессивную женщину: раскрыты скандальные подробности

Прокурор Роландас Имбрасас сказал, что когда женщина не представляла для себя никакой угрозы, полицейские должным образом не представились и пытались проникнуть в дом, зная, что женщина ведет себя неадекватно, страдает психическим расстройством.

Когда приехали врачи скорой, женщина напала на них с лопатой в руках, а потом забаррикадировалась дома. Два полицейских экипажа приехали на место через два часа.

История произошла 12 декабря 2023 г., когда по номеру 112 позвонил мужчина и сообщил, что у его мамы обострилось психическое заболевание, нужна помощь врачей и полиции.

„Создают прецедент в связи с использованием специальных средств, оружия, поэтому в зале заседания собрались полицейские“, – сказал он.

Она сидела у окна, кричала, что вызовет настоящую полицию и звонила по номеру 112.

„Мы сказали, кто мы, попросили выйти на улицу, сказали, что хотим поговорить. Она стала кричать, что никуда не пойдет и зарежет нас. Она все время повторяла: „только попробуйте, зарежу“, – рассказал Шерпетис.

Шерпетис сказал, что когда на место приехала полиция, врачи скорой рассказали, что агрессивная женщина напала на них. Она выбежала из дома с топором и лопатой в руках. Врача она ударила по руке лопатой, потом замахнулась топором, но врач убежал.

Когда женщина с ножом в руке бросилась на полицейских, Шерпетис открыл огонь, две пули попали в живот, выстрелы оказались смертельными.

Перед тем как ломать дверь он попросил коллег приготовить электрошоккеры. Как только выломали дверь, женщина с ножом в руках выбежала из дома (длина лезвия 30 см). На разряды электрошоккеробв она не реагировала.

„Я взял лом. Сказал, чтобы она выходила. Она не вышла и повторяла, что убьет нас и зарежет“, – вспоминал полицейский.

Шерпетис подчеркнул, что женщину обязательно надо было передать в руки врачей, ведь она нанесла травму врачу, повредила карету скорой помощи.

На вопрос, почему он не стал вызывать подкрепления, Шерпетис ответил, что экипажей в столице немного, поэтому ждать пришлось бы долго.

„Врачи сказали, что она представляет опасность, поэтому ее надо доставить в больницу“, – объяснил причину такого решения Шерпетис.

Тогда женщина повернула назад и побежала на Шерпетиса. Он во время стычки выронил электрошоккер, поскольку, по его оценке, все средства уже были испытаны - достал оружие.

„Другой полицейский подбежал и ударил ее дубинкой по спине“, – сказал Шерпетис.

„Она как ни в чем не бывало встала и побежала в сторону полицейского. Он забежал за скорую“, – рассказал Шерпетис.

Когда женщина снова выбежала, полицейские распылили слезоточивый газ, один из полицейских ударил ее дубинкой, она упала, но быстро встала.

„Она все время кричала, что убьет и зарежет, высовывала лезвие ножа“, – вспоминал полицейский.

Он ударил женщину, она упала, тогда полицейский применил электрошоккер, он не подействовал. Женщина снова побежала в дом и закрыла дверь.

„Когда я достал оружие, она бежала на меня с ножом в руке, глаза были безумные. Когда она была в 2,5 м, я сказал, что я полицейский, буду стрелять. Я выстрелил в ногу - никакой реакции, она бежала. Тогда, отступая, я сделал четыре выстрела. После этого она сменила траекторию движения и упала“, – сказал Шерпетис.

На вопрос, куда он попал, Шерпетис тогда сказал: „Всюду“. Это зафиксировано на видео.

„Я был в шоке“, - объяснил он свои слова в суде. Он сказал, что стрелял в ногу, но попал и в руку и в живот.

Это был первый случай, когда на службе он применил служебное оружие.

На вопрос, угрожала ли в тот момент его жизни опасность, он ответил: „Да“.