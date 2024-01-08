Полицейские решили призвать к дисциплине водителей-иностранцев

 
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ФОТО: VSAT
Полицейские решили призвать к дисциплине водителей из стран Азии, которые работают в Литве курьерами или предоставляют услуги подвоза, сообщает телевидение LNK. Министерство транспорта и коммуникаций в свою очередь готовит изменения правил дорожного-движения (ПДД). Новые правила могут сократить число водителей из стран Азии, предоставляющих услуги подвоза. Об этом рассказал представитель Вильнюсской дорожной полиции Донатас Манкаускас.

– В последнее время мы уделяли им больше внимания, поскольку были такие случаи, когда люди пытались воспользоваться чужими водительскими удостоверениями. Кроме того, эти люди ежедневно фиксируем 5-10 таких нарушений.

– Какие штраф в Литве за неиспользование ремня безопасности?

– В первый раз дают минимальный штраф, а во второй - лишают водительского удостоверения. Мы контролируем их с той же целью, сейчас, как вы знаете, права не отдают, поэтому мы контролируем, не ездят ли они без прав.

– Они хитрят, пользуются документами своих друзей?

– Вероятно, так. Мы не можем это утверждать, поскольку все случаи индивидуальны, но бывает и так – потому что у них самих нет прав. Бывает и такое, что у человека вообще не было прав даже на родине, но он приезжает в страну ЕС и думает, что здесь его никто не будет проверять.

– Соблюдают ли эти водители ПДД? Я имею в виду скоростной режим.

– Понятие скорости очень условное и субъективное. Одному кажется, что скорость превышают, но на деле человек может ехать на скорости близкой допустимой и не превышает ее. Нет такого, что скорость превышает какая-то отдельная группа водителей. Возможно, есть разница менталитета, поскольку основные нарушения водителей из стран Азии Наверное, многие вильнюсцы обратили внимание на то, что по вечерам на проспекте Гедиминаса больше внимания уделяют парковке таких водителей, тому, где они останавливаются, чтобы высадить пассажиров.

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