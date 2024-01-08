Полицейские решили призвать к дисциплине водителей-иностранцев

– В последнее время мы уделяли им больше внимания, поскольку были такие случаи, когда люди пытались воспользоваться чужими водительскими удостоверениями. Кроме того, эти люди ежедневно фиксируем 5-10 таких нарушений.

– Какие штраф в Литве за неиспользование ремня безопасности?

– В первый раз дают минимальный штраф, а во второй - лишают водительского удостоверения. Мы контролируем их с той же целью, сейчас, как вы знаете, права не отдают, поэтому мы контролируем, не ездят ли они без прав.

– Они хитрят, пользуются документами своих друзей?

– Вероятно, так. Мы не можем это утверждать, поскольку все случаи индивидуальны, но бывает и так – потому что у них самих нет прав. Бывает и такое, что у человека вообще не было прав даже на родине, но он приезжает в страну ЕС и думает, что здесь его никто не будет проверять.

– Соблюдают ли эти водители ПДД? Я имею в виду скоростной режим.