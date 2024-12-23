Полезно знать всем: как в праздники будут работать аптеки, и куда обращаться в случае болезни

Портал Delfi интересовался, как в праздники будут работать аптеки, и куда обращаться за помощью.
Представитель сети Gintarinė vaistinė Ирена Тевялене сказала, что по традиции их провизоры в праздники отдыхают.
„Однако в то же время мы стараемся сделать так, чтобы жители получили необходимую помощь, купить необходимые лекарства, получили консультацию. С учетом этого мы планируем время работы аптек.
Аптеки не будут работать 25 декабря и 1 января, в другие дни график работы будет сокращенным. Однако дежурные аптеки нашей сети будут работать в Каунасе, Клайпеде и Шяуляй все дни и круглосуточно“, – обещала представитель сети.
В Каунасе такая аптека находится на ул. Варню, 39-9, в Клайпеде, на ул. Лепоёс, 27 и в Шяуляй на ул. Вильняус, 22.
Время работы аптек сети Gintarinė vaistinė можно найти здесь.
В праздники в Вильнюсе будет работать дежурная аптека сети Eurovaistinė, она находится на ул. Укмергес, 282-3.
„В праздники большая часть аптек будет работать по сокращенному графику, но одна аптека будет дежурить и 25 декабря и 1 января“, – сказала представитель Eurovaistinė Камиле Шоблинске.
По ее словам, в этой аптеке клиенты смогут купить необходимые препараты, не выходя из автомобиля.
Время работы дежурной аптеки:
24 декабря – 08.00–18.00 ч.
25 декабря – 10.00–19.00 ч.
26 декабря – 09.00–22.00 ч.
31 декабря – 08.00–19.00 ч.
1 января – 12.00–21.00 ч.
В праздники часть аптек Eurovaistinė будет работать до 18-20 ч. Время работы аптек можно найти на сайте компании.
Круглосуточно в праздники будут дежурить аптеки сети BENU.
Дежурные аптеки этой сети находятся в Вильнюсе, на ул. Жирмуну, 64, в Каунасе, на ул. Жемайчу, 31 и в Алитусе, на ул. Лигонинес, 12.
Немало аптек BENU в праздники не будет работать, особенно 25 декабря. Все три праздничных дня до 15 ч. будет работать аптека в Шилуте, на ул. Летувнинку, 30. 24 декабря и 1 января эта аптека будет работать с 9 часов, в другие дни – с 11 ч.
Аптеки сети Norfos vaistinė, по словам ее гендиректора Аудрюса Поцявичюса, будут закрываться раньше, а 25 декабря и 1 января вообще не будут работать.
Время работы Norfos vaistinė здесь.
24 декабря аптеки сети Camelia будут работать по воскресному графику.
25 декабря аптеки Camelia работать не будут.
26 декабря будут работать по воскресному графику.
31 декабря аптеки Camelia откроются в обычное время, но будут работать не дольше, чем до 18 ч.
1 января 2025 года аптеки Camelia работать не будут.
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