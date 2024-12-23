Полезно знать всем: как в праздники будут работать аптеки, и куда обращаться в случае болезни

Портал Delfi интересовался, как в праздники будут работать аптеки, и куда обращаться за помощью.

Представитель сети Gintarinė vaistinė Ирена Тевялене сказала, что по традиции их провизоры в праздники отдыхают.

„Однако в то же время мы стараемся сделать так, чтобы жители получили необходимую помощь, купить необходимые лекарства, получили консультацию. С учетом этого мы планируем время работы аптек.

Аптеки не будут работать 25 декабря и 1 января, в другие дни график работы будет сокращенным. Однако дежурные аптеки нашей сети будут работать в Каунасе, Клайпеде и Шяуляй все дни и круглосуточно“, – обещала представитель сети.