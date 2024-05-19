Полеты из Вильнюса стали роскошью: эксперт рассказал, где искать билеты дешевле

Мужчина из Вильнюса делится историей о том, как он искал билеты в Ньюкасл, город на севере Англии. Вы замечаете, что по сравнению с соседними странами перелет из Литвы самый дорогой, поэтому приходится искать автобусные или железнодорожные маршруты в Латвию или Польшу и лететь оттуда.

"Очень важно совместить даты, когда вы хотите полететь, чтобы билет был дешевле, потому что может показаться, что вы летите в одну сторону за 20 евро, а когда смотрите на обратные рейсы, там 100 евро, и из-за такой цены совсем не хочется возвращаться", - говорит Андрюс.

Вильнюсец говорит, что цены на билеты к месту назначения по-прежнему относительно хорошие, но обратный рейс настолько повышает цены, что ему приходится выбирать другие направления путешествия.

"Я выбрал полет из Риги, потому что поехать туда на автобусе и оттуда лететь напрямую в Ньюкасл было во много раз дешевле", - говорит он, добавляя, что заплатил за поездку менее 100 евро, тогда как рейс из Вильнюса обошелся около 300 евро.

Однако при поездке в страну несколькими транспортными средствами часто бывает сложно согласовать время, чтобы успеть на пересадку. Так что Андрюсу, прилетевшему из Риги в Ньюкасл, пришлось ночевать в аэропорту, поскольку, когда он прибыл в Ригу на автобусе, до его вылета оставалось 10 часов.

"Конечно, сама поездка оказывается гораздо дольше, но, посмотрев на цены, лететь из Литвы не хочется", - отмечает интервьюер.