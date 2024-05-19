Полеты из Вильнюса стали роскошью: эксперт рассказал, где искать билеты дешевле

Вильнюсец говорит, что цены на билеты к месту назначения по-прежнему относительно хорошие, но обратный рейс настолько повышает цены, что ему приходится выбирать другие направления путешествия.
"Очень важно совместить даты, когда вы хотите полететь, чтобы билет был дешевле, потому что может показаться, что вы летите в одну сторону за 20 евро, а когда смотрите на обратные рейсы, там 100 евро, и из-за такой цены совсем не хочется возвращаться", - говорит Андрюс.
Из-за высоких цен приходится искать другой транспорт
Мужчина из Вильнюса делится историей о том, как он искал билеты в Ньюкасл, город на севере Англии. Вы замечаете, что по сравнению с соседними странами перелет из Литвы самый дорогой, поэтому приходится искать автобусные или железнодорожные маршруты в Латвию или Польшу и лететь оттуда.
"Я выбрал полет из Риги, потому что поехать туда на автобусе и оттуда лететь напрямую в Ньюкасл было во много раз дешевле", - говорит он, добавляя, что заплатил за поездку менее 100 евро, тогда как рейс из Вильнюса обошелся около 300 евро.
Однако при поездке в страну несколькими транспортными средствами часто бывает сложно согласовать время, чтобы успеть на пересадку. Так что Андрюсу, прилетевшему из Риги в Ньюкасл, пришлось ночевать в аэропорту, поскольку, когда он прибыл в Ригу на автобусе, до его вылета оставалось 10 часов.
"Конечно, сама поездка оказывается гораздо дольше, но, посмотрев на цены, лететь из Литвы не хочется", - отмечает интервьюер.
Р. Погорелис подчеркивает, что в целях экономии времени выгоднее лететь самолетом. Однако путешествие по Европе на поезде или автобусе — хорошая альтернатива, если вы ищете хорошие цены. А длительные пересадки, по его мнению, — отличная возможность побывать в городе, где ожидаешь рейс.
"Если этот промежуточный город стоит посетить, скажем, мне недавно пришлось ехать из Кыргызстана через Стамбул и переночевать в Стамбуле. Это прекрасный город, где можно провести день, погулять, возможно, сделать покупки, возможно, покушать, просто полюбоваться городом. Если у вас есть время, более длительная остановка может быть преимуществом", — объясняет он.
Цены растут: где найти авиабилеты дешевле?
Робертас Погорелис, основатель сообщества в Facebook "Учитесь путешествовать", отмечает, что цены на авиабилеты растут уже некоторое время после пандемии. Кроме того, приближается сезон путешествий.
"Уже и в прошлом году, и в этом году цены на билеты на самолет намного выше, поэтому не стоит ожидать очень дешевых рейсов в августе, когда путешествует большинство европейцев. <…>
Хотя литовцы любят покупать билеты заранее и считают, что таким образом они значительно сэкономят, потом возникают проблемы, когда графики меняются, планы рушатся", - говорит он, добавляя, что предлагает покупать билеты за 3-4 месяца до полета.
Эксперт не рекомендует покупать билеты на литовских сайтах.
"Я всегда покупаю там, где можно купить дешевле. И в 90 процентов случаев это нелитовские сайты, есть скандинавские, есть австрийские, но они точно не литовские. Билеты по-прежнему можно искать через Google и подобные сайты, потому что там генерируют рейсы из различных агентств и предлагают билеты дешевле, чем напрямую через порталы", - поясняет специалист.
По его словам, иногда сами авиакомпании продают на своем сайте билеты дешевле, чем те цены, которые они предоставляют глобальным системам, таким как Google.
Хоть цены и ошеломляют, этим летом предлагается посетить и другие континенты
Андрюс, живший в Словакии, также обращает внимание на то, чтобы улететь на другой континент из Литвы, нужно заплатить на сотни евро больше, чем из любой другой европейской страны.
"Я был очень неприятно удивлен, когда мы с другом посмотрели авиабилеты в Австралию из Словакии, Австрии или Венгрии, где билеты стоят 500-600 евро, а из Литвы - тысячи", - описывает он разницу в ценах.
С другой стороны, Р. Погорелис хотя и не исключает возможности путешествия на другие континенты, но упоминает и европейские страны, которые предлагает посетить.
"Лето на юге слишком жаркое, поэтому несколько направлений с хорошим летним климатом — это, скажем, Центральная Африка, Кения, Танзания или Индонезия.
Но летом, говорю, предпочитаю ездить поближе к Европе. Например, мне очень нравятся горы Австрии, горы южной Германии, Словакии, в ту же Польшу можно добраться на поезде или машине", — добавляет основатель сообщества "Учитесь путешествовать".