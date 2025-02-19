Покупки в Rimi затянулись на 2 часа: кассы самообслуживания вновь в центре скандала

Убедитесь, что в субботу работают только кассы самообслуживания , а также кассы для беременных женщин и для тех, кто покупает до 5 товаров, чтобы покупатели, случайно взяв недельный запас продуктов, стали хотя бы минимально раздражены;

Запретить сотрудникам самообслуживания вводить коды продуктов, поскольку они могут только диктовать их клиентам, чтобы те поняли:

- темный авокадо не темный, как на картинке, а крупный;

- творог является развесным продуктом и не может продаваться по две единицы;

- картофель для салата, другой и т. д.