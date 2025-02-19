Покупки в Rimi затянулись на 2 часа: кассы самообслуживания вновь в центре скандала

При обращении в редакцию Delfi женщина озаглавила письмо несколько необычным названием: „Три шага, чтобы избавиться от клиента за 10 минут“. Что она имела в виду? „Расскажу о трех успешных шагах магазина Rimi на улице Ригос.
Шаги, которые помогут избавиться от клиента за 10 минут:
Убедитесь, что в субботу работают только кассы самообслуживания, а также кассы для беременных женщин и для тех, кто покупает до 5 товаров, чтобы покупатели, случайно взяв недельный запас продуктов, стали хотя бы минимально раздражены;
Запретить сотрудникам самообслуживания вводить коды продуктов, поскольку они могут только диктовать их клиентам, чтобы те поняли:
- темный авокадо не темный, как на картинке, а крупный;
- творог является развесным продуктом и не может продаваться по две единицы;
- картофель для салата, другой и т. д.
Этот шаг позволит клиенту хотя бы один раз попробовать себя в роли начинающего кассира.
Накажите клиента, и если он потратит более 1,5 часов, заставьте его пойти к кассе на парковке, чтобы заплатить 2 евро: если он останется слишком долго, он не сможет заплатить через приложение, это ли не замечательная касса самообслуживания Rimi по субботам“, — сказала Гедре, не скрывая своего разочарования.
По мнению читателя, подобные решения магазина однозначно не принесут положительных результатов.
„Я надеюсь, что менеджеры, придумавшие эту модель, в действительности не ходят в магазины, не видят страдающих, молча и громко жалующихся клиентов, и действительно достигнут поставленных ими бизнес-целей:
сократится количество покупателей, покупающих много товаров, покупателей, приезжающих на автомобилях;
найдут того тысячного клиента, который, поработав на кассе самообслуживания, осуществит свою мечту - станет кассиром или консультантом по работе с клиентами.
Ведь это так просто. Сегодня была проверена идея, как избавиться от клиентов“, — утверждает Гедре.
Комментарий Rimi
Мы рассказали об этом неприятном опыте Эгле Красаускене, руководителю отдела по связям с общественностью и корпоративной ответственности компании Rimi, которая выразила сожаление по поводу сложившейся ситуации и объяснила, как можно улучшить процесс совершения покупок для клиентов.
„Прежде всего, нам искренне жаль, что у нашего клиента возникли неприятные впечатления от посещения нашего торгового центра, и мы сожалеем об этом. Мы надеемся, что в следующий раз ваши покупки пройдут гораздо более гладко. Фактически, на парковке вышеупомянутого торгового центра предусмотрена бесплатная парковка в течение 1 часа и 30 минут. Это связано с тем, что вокруг много жилых домов, и их жители часто паркуют свои машины на наших торговых площадях, что значительно усложняет совершение покупок. Для нас очень важен клиентский опыт, в том числе и удобная парковка. Однако если вы проведете на парковке больше времени, вы можете оплатить ее на кассе или с помощью мобильного приложения.
В большинстве торговых центров мы приглашаем беременных женщин, покупателей с детьми и покупателей с ограниченными возможностями обслуживаться без очереди на первой кассе. Конечно, если таких клиентов нет, то и другие клиенты также обслуживаются, если на кассе есть кассир. В кассах самообслуживания есть сотрудники, которые помогают покупателям делать покупки, сканируют товары или отвечают на любые их вопросы. Кроме того, на кассах самообслуживания все товары указаны не только с хорошо различимыми фотографиями, но и с названиями, которые совпадают с названиями товаров, выложенных на полках. Очень жаль, что произошел такой случай, и мы надеемся, что в следующий раз процесс совершения покупок в нашем торговом центре пройдет успешно“, — говорится в комментарии.