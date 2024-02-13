Покупка звезды Michelin для ресторана в Литве вызвала споры: потребуется почти 1,7 млн евро?

На странице Kontraktai.eu можно увидеть, что 9 февраля "Keliauk Литва" опубликовала информацию о планируемых общественных закупках, которые связаны с процессом оценки Michelin. Указано, что необходимо закупить оценочные и международные рекламные услуги гастрономического сектора.
Планирование покупки
Указана цена планируемых общественных закупок – почти 1,7 млн евро. Контракт будет действителен в течение 3 лет. В социальной сети Facebook некоторые люди начали задавать вопросы о том, не слишком ли велика эта сумма и нельзя ли использовать деньги более эффективно.
Однако, как прокомментировали Delfi в агентстве Keliauk Lietuvoje в эту сумму войдут не только расходы на посещение нашей страны гидами Michelin.
"Видна не только стоимость визита представителей Michelin, в данном случае озвучена общая сумма договора об общественных закупках. Указанная сумма рассчитана на 3 года, после чего скрываются и оценка, и огласка, и другие дополнительные действия, которые могут произойти в ближайшие 3 года. Хотим подчеркнуть, что сумма общественной закупки не равна сумме или цене контракта, это разные вещи, - сообщила Довиле Селюке, руководитель отдела туризма и коммуникаций Keliauk Lietuvoje .
Правда, как заявила Д.Селюке, общественные закупки еще не начались, сейчас готовится закупочная документация, она включена в сводку запланированных закупок.
„Мы планируем начать покупку в начале второго квартала, поэтому на данный момент ничего не объявлено, только включено в список", — пояснила она.
Сотрудник Keliauk Lietuvoje не уточнила, когда смогут посетить Литву гиды Michelin.
"К сожалению, весь процесс прихода Michelin в Литву пока остается конфиденциальным. Понятно, что процессы идут, но мы пока ничего уточнить не можем. Будем надеяться, что в этом году нам удастся порадоваться результатами", - сказал представитель Keliauk Lietuvoje.
Для сравнения, в октябре 2023 года было объявлено, что когда ресторан в Латвии получил первую звезду Michelin, а еще несколько ресторанов были включены в популярный ресторанный гид Michelin Guide, все это обошлось Латвии в 1,27 млн евро. Контракт действителен до 31 октября 2025 года.
Президент Литовской ассоциации отелей и ресторанов Эвалда Шишкаускене не стала подробно комментировать Delfi сложившуюся ситуацию, но отметила, что такая сумма должна покрыть не только расходы на гидов.
"Мы слышали, что визит будет стоить полмиллиона евро, и я действительно не думаю, что это будет такая большая сумма (только за это - прим. автора). Здесь еще должны быть другие маркетинговые инструменты. Но подробнее могут прокомментировать в Keliauk Lietuvoje. Никто не знает, что выберет Michelin и когда выберет», — сказала Э. Шишкаускене.
Армалис: А что, если мы не получим рейтинг?
Между тем вице-президент Литовской ассоциации туристического бизнеса Удрюс Армалис заявил, чтот бизнес выступает за появление в Литве ресторана со звездой Michelin, но подчеркнул, что наша страна к этому не готова. По его словам, ситуация в гастрономическом секторе Литвы существенно хуже, чем в Эстонии и Латвии.
"В старом городе Вильнюса, Каунаса, Клайпеды мы видели только сетевые рестораны. Такого мы не увидим в старом городе Риги или Таллинна. Michelin нужны исключительные, семейные, роскошные рестораны. Культура питания там исключительная, а в Литве все перешло к массовому туризму. Что еще у нас есть - во время пандемии меры поддержки были созданы таким образом, что на них мог претендовать только крупный бизнес", - сказал Delfi У. Армалис.
При этом он подчеркнул, что визит гидов в Литву не является гарантией вручения звезд Michelin.
"Мы поддерживаем Michelin, но ситуация такова, что мы не готовы в этом вопросе. Что, если мы не получим ни одной звезды? Никто не знает ответа на этот вопрос. Возможно, у нас появятся кандидаты. Но если мы не получим звезды, что тогда? Вполне возможно, что мы заплатим деньги, но не получим звезд. Я не говорю, что это произойдет, но вероятность есть", - сказал собеседник. Он не согласен с тем, что почти 1,7 млн. евро - это большая сумма для такой цели - по его словам, неофициально сказано, что приезд гидов обошелся эстонцам и латышам по миллиону евро, так что оставшаяся сумма, выделенная на презентацию - 600 тыс. - вполне рациональна. "Такие деньги действительно небольшие для имиджа страны", - заверил он.
Мишленовские рестораны есть и у эстонцев, и у латышей
В конце прошлого года министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте заявила, что в 2024 году в Литве должен появиться ресторан с рейтингом Michelin Guide. Michelin Guide – престижный ресторанный рейтинг, известный во всем мире. Рестораны оцениваются гидами путем присвоения звезд. Одна звезда означает, что ресторан очень хорош в своей категории, две – что кухня в ресторане отличная, стоит зайти по пути.
Трехзвездочные рестораны с исключительной кухней, достойны особого посещения.
Эстонцы уже получили мишленовские звезды: одна есть у ресторана NOA Chef's Hall, а две у ресторана 180° by Matthias Diether. В конце прошлого года внимание Michelin Guide привлекла и Латвия – однозвездочный ресторан Max Cekot Kitchen.