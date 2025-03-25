2025.03.25 15:27

Покупателя ужаснули цены на шоколадные яйца: смех сквозь слезы

 
Дейманте Марчюлайтите
ru.DELFI.lt
Šokaldiniai kiaušiniai
Šokaldiniai kiaušiniai
ФОТО: Asmeninis archyvas

До Пасхи еще немало времени, однако торговцы уже готовятся к празднику. Разные атрибуты этого праздника уже можно найти в магазинах, однако, важнейший из них – яйца, как обыкновенные, так и шоколадные. Без шоколадных яиц, наверное, многие дети не представляют себе этот праздник. Читатели Delfi сообщают, что большое шоколадное яйцо стоит почти 25 евро.

„25 евро за пасхальное яйцо Kinder? Конечно, уже давно никто не пересчитывает, но ведь это почти 100 литов?! За шоколад и пластмассовую игрушку?

Самое ужасное, что все бабушки и родители будут вынуждены покупать эти яйца, какая же Пасха без них? Я не могу поверить, смех сквозь слезы. Хотя, конечно, Rimi всегда удивляет „привлекательными ценами“, интересно, сколько этот товар стоит в других магазинах“, – не скрывала она удивления.

Šokoladinis kiaušinis

Журналисты связались с представителем сети Rimi. Она рассказала, откуда такая цена, и сколько яйцо стоило в прошлом году.

„На самом деле, на рынке выросли цены на какао. За год они стали на 77% больше, а товар подорожал всего на 13%.

Однако мы хотим обратить внимание на то, что это яйцо стоит 220 г.

В нашем ассортименте есть и яйца других брендов, они дешевле. Цена на шоколадные яйца начинается с бывают и скидки на шоколадные яйца – поэтому покупатели могут сэкономить“, – сказала она.

В редакцию Delfi обратился читатель, который поделился информацией о цене на это яйцо в Бельгии – разница составляет почти 10 евро.

„Я не сдержался и шлю вам фотографию из Бельгии. Да, в Бельгии на продукты действует 9% НДС“, – писал он.

Ekrano nuotrauka

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