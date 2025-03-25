Покупателя ужаснули цены на шоколадные яйца: смех сквозь слезы

„25 евро за пасхальное яйцо Kinder? Конечно, уже давно никто не пересчитывает, но ведь это почти 100 литов?! За шоколад и пластмассовую игрушку?
Самое ужасное, что все бабушки и родители будут вынуждены покупать эти яйца, какая же Пасха без них? Я не могу поверить, смех сквозь слезы. Хотя, конечно, Rimi всегда удивляет „привлекательными ценами“, интересно, сколько этот товар стоит в других магазинах“, – не скрывала она удивления.
Журналисты связались с представителем сети Rimi. Она рассказала, откуда такая цена, и сколько яйцо стоило в прошлом году.
„На самом деле, на рынке выросли цены на какао. За год они стали на 77% больше, а товар подорожал всего на 13%.
Однако мы хотим обратить внимание на то, что это яйцо стоит 220 г.
В нашем ассортименте есть и яйца других брендов, они дешевле. Цена на шоколадные яйца начинается с бывают и скидки на шоколадные яйца – поэтому покупатели могут сэкономить“, – сказала она.
В редакцию Delfi обратился читатель, который поделился информацией о цене на это яйцо в Бельгии – разница составляет почти 10 евро.
„Я не сдержался и шлю вам фотографию из Бельгии. Да, в Бельгии на продукты действует 9% НДС“, – писал он.