Покупателя удивила находка в книжном магазине: с этим пазлом все в порядке?

"Война идет уже больше двух лет, нормально продавать такие товары? Украинские храмы разрушены, это возмутительно и несправедливо радоваться, что сложил такой пазл с российским храмом", – возмущалась читатель.

"Позиция сети Pegasas в отношении российских товаров однозначная – мы это не поддерживаем и делаем все возможное, чтобы у нас в ассортименте таких товаров не было. В первые дни войны мы изъяли все издания и товары, которые были произведены в России и Беларуси, мы регулярно просматриваем наш ассортимент, чтобы не было пророссийского содержания и пропаганды.