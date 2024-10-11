Покупатели дешевых билетов на концерт Рода Стюарта разочарованы: Bilietai.lt сообщила об ошибке

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Цены на билеты колеблются в пределах 86-225 евро, но нашлись люди, которые купили их по символической цене.
Читатель Delfi Лаура (настоящее имя редакции известно) рассказала, что 8 октября она заплатила за два билета 30,18 евро, введя код Last.
Однако вскоре платформа Bilietai.lt информировала ее об ошибке.
„Информируем, что произошла ошибка, был получен платеж по более низкой цене (9 евро вместо 90 за билет плюс налоги). Эти билеты недействительны“, – сказано в письме, которое видел Delfi.
Лаура сказала, что деньги ей вернули, но она разочарована.
„Очень раздосадовало, что компания просто вернула деньги. Ошибка их, а не покупателей. Я заплатила столько, сколько было указано, перевела деньги, а сейчас в одностороннем порядке решают, что билеты недействительны. Я разочарована, чувствую себя обманутой“, – заметила она.
Bilietai.lt указала, что произошла техническая ошибка. По такой цене было продано несколько десятков билетов.
„Билеты недействительны. Всем, кто по ошибке купил такие билеты, деньги вернут, они смогут купить билеты повторно.
Мы понимаем, что такая ситуация могла доставить неудобства клиентам, поэтому приносим извинения. Мы ценим наших клиентов, их доверие и искренне сожалеем в связи с технической ошибкой“, – указали представители Bilietai.lt.
Представителей Государственной службы защиты прав потребителей Даля Малинаускене в комментарии Delfi сказала, что этот случай надо оценивать отдельно, особенно важно отметить, какая цена с кодом скидки предлагалась вначале.
„Надо учесть, что, несмотря на скидку, билеты оказались намного дешевле, это могло вызвать подозрение у покупателя. В таком случае важно оценить и объяснения продавца. Если он говорит, что произошла ошибка и сообщает об этом, возвращает деньги, то служба расценивает такие случаи как техническую ошибку“, – сказала Малинаускене.
Однако если технические ошибки повторяются часто, тогда деятельность компании будут расследовать и с точки зрения нечестной коммерческой деятельности.