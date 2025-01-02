Показываем, где в Вильнюсе снова будут бесплатно раздавать оранжевые пакеты

Lidl на ул. Лепкальнё, 102A, Вильнюс : 7 января с 15.30 до 20 ч.; 13 января с 10 до 15 ч.; 25 января с 15.30 до 20 ч.; 31 января с 10 до 15 ч.

Lidl на ул. Гарюну, 66, Вильнюс : 6 января с 15.30 до 20 г.; 18 января с 10 до 15 ч.; 24 января с 15.30 до 20 ч.; 30 января с 10 до 15 ч.

Жители могут получить оранжевые пакеты бесплатно, но всегда могут купить их в магазинах. Например, в магазинах сети Lidl их продают по 0,99 евро за 25 шт.

Год назад в столице начали действовать новые правила сортировки отходов. Отныне жители должны сортировать не только пластик и стекло, но и пищевые отходы. Их собирают в оранжевые пакеты, которые потом бросают в контейнеры с коммунальными отходами.

Lidl на ул. Нидос, 1, Вильнюс : 4 января с 15.30 до 20 ч.; 10 января с 10 до 15 ч.; 16 января с 15.30 до 20 ч.; 22 января с 10 до 15 ч.; 28 января с 15.30 до 20 ч.

Lidl ул. Дукшту, 34, Вильнюс : 3 января с 15.30 до 20 ч.; 9 января с 10 до 15 ч.; 15 января с 15.30 до 20 ч.; 21 января с 10 до 15 ч.; 27 января с 15.30 до 20 ч.

Lidl на ул. Расу, 9A, Вильнюс : 7 января с 10 до 15 ч.; 13 января с 15.30 до 20 ч.; 25 января с 10 до 15 ч.; 31 января с 15.30 до 20 ч.

Lidl на ул. Саусё 13-осёс, 3, Вильнюс : 6 января с 10 до 15 ч.; 18 января с 15.30 до 20 ч.; 24 января с 10 до 15 ч.; 30 января с 15.30 до 20 ч.

Lidl на ул. Ринктинес, 60, Вильнюс : 4 января с 10 до 15 ч.; 10 января с 15.30 до 20 ч.; 16 января с 10 до 15 ч.; 22 января с 15.30 до 20 ч.; 28 января с 10 до 15 ч.

Lidl ул. Жемайтес, 16, Вильнюс: 6 января с 10 до 20 ч.; 18 января с 10 до 20 ч.; 24 января с 10 до 20 ч.; 30 января с 10 до 20 ч.

Lidl на ул. Капсу, 1, Вильнюс: 7 января с 10 до 20 ч.; 13 января с 10 до 20 ч.; 25 января с 10 до 20 ч.; 31 января с 10 до 20 ч.

Lidl на ул. Ветрунгю, 16, Вильнюс: 2 января с 10 до 20 ч.; 8 января с 10 до 20 ч.; 14 января с 10 до 20 ч.; 20 января с 10 до 20 ч.

Lidl ул. Прамонес, 17A, Вильнюс: 2 января с 15.30 до 20 ч.; 3 января с 10 до 20 ч.; 8 января с 15.30 до 20 ч.; 9 января с 10 до 20 ч.; 14 января с 15.30 до 20 ч.; 15 января с 10 до 20 ч.; 20 января с 15.30 до 20 ч.; 21 января с 10:00 до 20 ч.; 27 января с 10:00 до 20 ч.