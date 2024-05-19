Пока одна часть Литвы наслаждается теплом , другую - поливают дожди: кто пострадал более всего

"Как и прогнозировалось, наибольшая активность сегодня наблюдается в северо-восточных районах Литвы. Не только поливают дожди с грозами, но выпадает даже град размером до 0,5-1 см. Еще хотелось бы напомнить, что в такие дни (когда преобладают кратковременные дожди) опять-таки следует быть осторожнее с почасовыми прогнозами погоды. В теплое время года чаще случаются ситуации, когда в прогнозах солнце, но идет дождь (или наоборот). Если вы хотите знать, где находятся эти дождевые облака и приближаются ли они к вам, посмотрите на радарные карты. В ближайшие дни также сформируются кратковременные дожди с грозами, которые современная почасовая метеорология, к сожалению, не способна очень точно рассчитать для Х-района", - сообщили в группе в Facebook "Погода и климат в Литве".