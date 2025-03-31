Поиски в Пабраде продлятся и ночью: операция стала еще сложнее

„Командная работа принесла первый результат, вы слышали о троих военных, (…) но еще не все. Мы должны завершить операцию, поэтому работа продолжится“, – сказал Балтренас.

Он сказал, что постоянно ведется оценка ситуации, ведутся консультации с американцами.

Когда будет результат, решим, что делать дальше“, – сказал Балтренас.

По его словам, работы будут продолжаться всю ночь. „Время от времени включают насос, который откачивает воду, поступающую с болота, чтобы водолазы могли продолжать работу. Работа будет длиться до утра во вторник.

„Водолазы продолжали свою работу, искали места, где может находиться тело. Используют гидролокаторы, с их помощью пытаются найти тело. Используют дрон с оборудованием для сканирования, он летает над поверхностью воды, может указать место, где находится тело“, – сказал Балтренас.

По его словам пока сложно сказать, при каких обстоятельствах четвертый военный оказался в болоте.

„Наверное сила воды и грязи, затянувшая бронемашину в болото, могла выбросить его наружу“, – сказал Балтренас.

Сейчас работают две команды водолазов. В их числе – американские водолазы, которые работали в воскресенье. С ними работают водолазы Литовской армии.

„Работа очень тяжелая. Вода – или грязь, скажем так, там очень сложно, ничего не видно. Поэтому важно работать посменно“, – сказал Балтренас.

По его словам, операция сейчас сложнее, поскольку человек намного меньше транспортного средства.