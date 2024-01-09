Поиски пропавшей девочки: комиссар подтвердил, что одна из версий – похищение

"Продолжается активный поиск девочки. Он ведется все интенсивнее. Присоединяется все больше людей. Мы не только активно физически участвуем в поиске, но и проводим невидимые внешне работы", – сказал глава Каунасской полиции Миндаугас Баршис.

Генкомиссар Ренатас Пожела не мог подробно рассказать, что именно предпринимается, чтобы не помешать расследованию.

"Ведется расследование, в соответствии с одной из версий, это тяжкое преступление, за которое грозит до 8 лет лишения свободы, похищение ребенка, – сказал Пожела, а на вопрос является ли эта версия основной, ответил. – Это одна из версий".

В Каунасе полиция обращалась за помощью к пожарным-спасателям, чтобы попасть в гаражи на ул. Спейго. Это место находится в 5 км от того места, где в последний раз видели пропавшую в воскресенье 9-летнюю девочку. Полиция пока не подтвердила, связано ли это с поисками ребенка.