Поиски пропавшего пятнадцатилетнего подростка продолжаются: волонтеры ищут на побережье

С самого начала неравнодушными людьми организуются волонтерские поисковые отряды. Координаторы волонтеров приглашают тех, у кого есть возможность потратить выходные на поиски пропавшего пятнадцатилетнего подростка, продолжить поиски на суше в субботу и воскресенье. Мы организуем скоординированные поиски на земле как в субботу (5 октября), так и в воскресенье (6 октября). На выходных было решено создать два поисковых штаба — возле моста Шило и возле магазина Depo.

„В обеих локациях мы собираем две группы – в 10.00 и 14.00 часов. Координаторы поиска встретят вас в штабе, мы разделимся на сектора по количеству собравшихся людей, в поисковой группе каждого сектора будет координатор, который вместе с вами пойдет в сектор. Если вы будете участвовать в поиске оба дня, оформите регистрацию и на следующий день, чтобы мы могли оценить возможности поисковых сил. Кроме того, если вы участвуете в поиске в 10. 00 час и сможете участвовать в поиске в 14.00 час. - зарегистрируйтесь еще раз. При необходимости мы перераспределим потоки, поэтому нам нужны ваши контакты“, - информация опубликована в созданной для волонтеров группе „Mato paieška“ в социальных сетях.