Поиски девочки продолжаются: полиция просит жителей не заниматься самоуправством

 
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ФОТО: Kauno aps. VPK

После того как появилась информация о том, что на видео попал автомобиль, на котором могли увезти девочку, полиция стала получать сведения о том, что жители проверяют светлые автомобили Mazda.

Полиция подчеркивает, что информация о том, что девочку увезли на этой машине не подтверждена.

Полиция просит жителей не заниматься самоуправством и не проверять такие автомобили и их водителей.

Если у вас есть подозрения, что автомобиль или его водитель как-то могут быть связаны с исчезновением ребенка, просьба связаться с полицией по номеру 112.

Полиция благодарит жителей за понимание и доверие стражам порядка, ведущим расследование.

В 20 ч. начался новый этап поиска 9-летней Аготы Р.

Поиски планируют продолжать всю ночь.

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